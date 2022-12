Le concurrent poids lourd Jared Anderson détruit Jerry Forrest après que Teo Lopez remporte l’éliminateur WBC | Nouvelles de boxe

Le concurrent poids lourd Jared Anderson a détruit Jerry Forrest à New York après que le concurrent junior poids welter Teo Lopez a remporté son éliminateur pour la couronne WBC samedi soir.

“The Real Big Baby” Anderson (13-0, 13 KO) a conservé son taux de KO de 100% en remportant une victoire par TKO au deuxième tour contre Jerry Forrest (26-6-2, 20 KO).

Anderson a remporté les titres WBO International et WBC Silver USNBC avec sa victoire dominante avant de défier les rivaux britanniques Dillian Whyte et Daniel Dubois.

“Comme mon coin l’a dit, une fois que je suis touché, c’est un tout autre jeu de balle. Je change tout. Mon état d’esprit. Comment je me bats. Tout. J’essaie d’être cool et calme”, ​​a déclaré Anderson.

“Je vois que tout le monde s’attendait à ce qu’il sorte tôt. Je ne voulais pas ça. Je voulais m’échauffer complètement. Mais une fois qu’il m’a frappé, comme vous le verrez, quelque chose s’est retourné, et tout J’ai vu était rouge.

“Les 114 coups de poing sont arrivés et nous les avons ramassés.

“J’ai appris à garder mon sang-froid encore plus tôt. Il n’aurait pas fallu que je me fasse frapper pour que je puisse le faire. Mais tout s’est bien passé une fois que j’ai commencé à m’adapter et à me mettre les pieds sous moi. J’ai été en quelque sorte absent pendant une petite seconde, mais je pense vraiment que je suis revenu et que je l’ai amélioré.”

Lopez borde Martin avant d’appeler Taylor

Image:

Teo Lopez célèbre après avoir battu Sandor Martin au Madison Square Garden





Dans l’événement phare, Lopez (18-1, 13 KO) a scellé une victoire par décision partagée durement gagnée contre le gaucher espagnol Sandor Martin (40-3, 13 KO) dans un éliminateur final de 10 rounds pour la couronne WBC.

Un juge avait le combat 95-94 pour Martin, tandis que deux autres l’avaient 96-93 et ​​97-92 pour Lopez.

L’ancien roi des poids légers devait initialement combattre Jose Pedraza, mais un une maladie non liée à Covid a forcé le concurrent portoricain à se retirer du combat. Martin a immédiatement accepté l’opportunité avec un préavis de trois semaines.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Teo Lopez a remporté une décision controversée sur Sandor Martin avec les deux combattants impliqués dans une vive dispute après la lecture de la décision des juges



“C’est tellement difficile de combattre quelqu’un comme ça quand il court tout le temps. Chaque fois que ce gars s’est engagé, j’ai contré et je l’ai eu à chaque fois. Il a juste couru tout le temps. C’est bon, cependant. Nous avons beaucoup à travailler Ce n’est pas comme ça que nous jouons. Mais, écoutez, notre partenaire de danse courait tout le temps”, a déclaré Lopez.

“Chaque fois que cet homme voulait s’engager, je le contrais et le taquais. C’est pourquoi il courait tout le temps. Je me sentais bien dans l’ensemble. Je savais qu’il était fatigué. Il ne voulait pas s’engager. Il restait sur son pied arrière et courir tout le temps. Mais c’est ce que c’est. Cela le rend bien. Ces gars vont vouloir me combattre maintenant. Plus que jamais. Maintenant, c’est génial. Maintenant, je peux réellement avoir un beau combat.

“Nous aimerions combattre Josh Taylor. Nous aimerions combattre Regis Prograis. Ou même un match revanche avec George Kambosos. Mon truc maintenant est juste de rester concentré et de rester dévoué.”