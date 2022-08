Le concurrent enlève sa chemise après avoir remporté le doigt le plus rapide en premier, la vidéo devient virale

Le programme de quiz Kaun Banega Crorepati 14, présenté par Amitabh Bachchan, répond aux aspirations des téléspectateurs de la superstar qui aspirent à s’asseoir à côté de lui. Un de ces fans qui était ravi d’avoir la chance de prendre la sellette est présenté dans une nouvelle bande-annonce du programme.

Dans une toute nouvelle publicité KBC 14 diffusée par Sony TV, le participant Vijay Gupta est vu en train de courir sur le plateau de l’émission après avoir été nommé vainqueur du premier tour du doigt le plus rapide. Tout en exécutant sa danse de la victoire, il enlève également sa chemise. Big B lui répond dans la vidéo, “Sahi hai sir, sahi hai.”

Après la célébration, Gupta était dans sa chemise lorsqu’il a été interrompu par un membre de la foule. Mais l’animateur a répondu “Ruk jaaiye, aisa na ho aur vastra utar jaayein” au spectateur. (Attendez, laissez-le mettre sa chemise avant qu’il ne commence à enlever ses autres vêtements.)





La vidéo a été partagée avec la légende : « Vijay Gupta ji ne jeet mein shirt utaar ke machayi dhamaal, lekin kya apne gyan se hotseat par woh karenge kamaal ? Dekhiye #KaunBanegaCrorepati, aaj raat 9 baje, sirf Sony par.

Pour les non-initiés, le programme s’est ouvert avec une célébration Azadi Ke Garv Ka Mahaparv en l’honneur du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde. Amitabh Bachchan sera l’hôte de l’épisode, et les invités comprenaient la star de Bollywood Aamir Khan, le vétéran de la guerre de Kargil, le major DP Singh, le colonel Mitali Madhumita, et MC Mary Kom et Sunil Chhetri.

De plus, pour célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, les producteurs ont ajouté un nouveau padaav à la 15e question appelé Dhan Amrit, dans lequel les participants se voient garantir un prix de Rs 75 lakh. Le jackpot a également été porté à Rs 7,5 crore.