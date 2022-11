Le concurrent des Traîtres est secrètement célèbre avec 16 MILLIONS de vues sur TikTok

Une STAR du nouveau jeu télévisé à succès de la BBC de Claudia Winkleman, The Traitors, a une réussite secrète qui l’a rendue aimée par des millions de personnes en ligne.

Claire Barratt, qui se bat actuellement pour un prix potentiel de 120 000 £, gagne déjà beaucoup d’argent en tant que danseuse sur TikTok.

Bbc

Claire est en compétition pour 120 000 £ sur The Traiters[/caption] TIC Tac

La maman est devenue célèbre pour ses routines de danse et “se pavaner” en ligne[/caption]

Connue sur le site sous le nom de ClaireBellaFounder, la mère de 43 ans et ancienne policière a partagé des clips de ses routines de danse et de synchronisation labiale.

Elle est si douée qu’elle a obtenu un nombre impressionnant de 16,1 millions de vues – et n’est qu’à 2 000 d’atteindre la barre des 1 million d’abonnés en or.

La maman a travaillé dur pour améliorer sa base de fans en ligne, qui admire sa joie de vivre et son attitude positive sans prendre les choses trop au sérieux.

Même lorsqu’elle a été attaquée par d’autres personnes en ligne lui disant de “faire son âge”, elle a répondu en jouant encore plus, refusant de laisser quiconque la rabaisser.

Tout cela va être très utile avec The Traitors, qui a été lancé sur BBC One mardi soir et a été qualifié de “sauvage” pour ses rebondissements immédiats.

Animé par la présentatrice de Strictly Claudia Winkleman, The Traitors voit 22 espoirs se battre pour de l’argent sérieux tout en restant dans un château dans les hautes terres écossaises.

Deux n’ont même pas franchi la porte d’entrée avant de recevoir leurs ordres de marche.

Cependant, il y a trois traîtres parmi eux, qui sabotent les plans et se faufilent dans les chambres la nuit pour “tuer” leurs “fidèles” concurrents.

Actuellement, Claire est restée une “fidèle” et espère aller jusqu’au bout pour gagner de l’argent pour sa famille.

S’exprimant avant le spectacle, elle a déclaré: «Je suis une personne assez bruyante et extravertie, probablement la plus bruyante de la pièce et cela ne changera pas.

« Je suis très doué pour repérer les menteurs. Je le fais très discrètement. Je suis très bon pour lire une pièce et je suis très bon pour lire les visages et les mouvements.

« Des dérapages de petits mots ou des choses qui ne collent pas, au lieu de sauter dessus tout de suite je vais le stocker, l’absorber et attendre autre chose si j’ai le temps. Je vais accumuler ce que j’ai et approcher la personne devant les autres.

« Je n’oublie jamais quelque chose qui a été dit, surtout si ça ne colle pas tout à fait. Ma famille dit que je suis comme un éléphant parce que je n’oublie pas.

Les traîtres continue ce soir à 21h15, continue demain à 21h et est disponible sur BBC iPlayer.

Bbc

Les 22 candidats doivent découvrir qui sont les traîtres parmi eux[/caption]