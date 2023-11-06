Le concurrent des « Love Island Games » s’exprime après avoir été éliminé pour la première fois | Divertissement
[Warning: The following contains MAJOR spoilers for Love Island Games Season 1 Episode 5.]
Le premier joueur a quitté la villa en Paonla saison inaugurale de Jeux de l’île d’amour. Le spin-off reprend ce que les téléspectateurs aiment Île d’amour et y ajoute un élément de compétition, augmentant les enjeux pour les deuxièmes coups d’amour des membres de la distribution qui reviennent.
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