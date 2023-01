Le concurrent de “Wheel of Fortune” fustige Pat Sajak pour un accident de puzzle

Un concurrent de “Wheel of Fortune” gagne sur Internet après avoir appelé l’hôte Pat Sajak sur le jeu télévisé populaire.

Ben Tucker a eu un moment gênant avec Sajak alors qu’il tentait de résoudre une énigme pendant le tour de bonus.

“Taunt a Chuck guy? Chance guy … non, il n’y a pas de C. Wacky guy. Taunt a wacky guy”, a deviné Tucker pour la catégorie Fun & Games.

Une fois que le buzzer a retenti et que la co-animatrice Vanna White a révélé que les lettres épelaient “Faire un jogging rapide”, l’animatrice de 76 ans a taquiné le concurrent.

“Wow, c’était si peu proche. Vous n’aviez tout simplement pas les lettres”, a-t-il déclaré.

Le résident californien a riposté : “Vous voyez, je ne considère pas le jogging comme des jeux amusants”, alors qu’il roulait des yeux et levait les bras.

Tucker a fini par gagner 18 000 $ pour son passage dans le jeu télévisé, et les fans ont rapidement été d’accord avec son argument.

“Wheel of Fortune” a même partagé le moment sur son Instagram officiel avec la légende “Il a raison”.

De nombreux fans ont soutenu Tucker.

« Enfin ! Un concurrent s’exprime enfin sur les réponses qui ne correspondent pas à la catégorie ! Le gamin était génial ! » un commentaire lu.

“Personne ne considère que le plaisir et les jeux sont du fitness, allez”, a écrit un autre fan.

Un autre utilisateur des médias sociaux est intervenu et a déclaré : “Vous savez, qui ne considère pas non plus que le jogging est amusant ? TOUT LE MONDE !”

D’autres ont suggéré qu’il aurait dû gagner le bonus en espèces.

“Il a raison – le jogging n’est ni amusant, ni un jeu. Donnez-lui son argent.”

Pendant ce temps, d’autres fans de “Wheel of Fortune” se sont rangés du côté de Sajak.

“Oh, s’il te plaît, il a perdu. Pour les gens qui font du jogging, le jogging est amusant… Tout comme le vélo est amusant pour les gens…”

Ce n’est pas la première fois que les téléspectateurs sont scandalisés par les commentaires de Sajak.

En décembre, les fans l’ont accusé d’avoir préparé sa fille, Maggie, à reprendre ses fonctions d’hôte, ou même à remplacer la co-animatrice Vanna White dans le jeu télévisé, qualifiant cela de népotisme.

Les commentaires ont été faits après qu’il ait fait l’éloge de Maggie dans l’émission et qu’il ait dit : “Tu étais en fait un bon hôte.”

Le contrecoup a afflué en ligne sur les remarques de l’hôte de longue date.

“Ils préparent tellement Maggie Sajak à prendre le relais de Vanna. Le népotisme à son meilleur !” un utilisateur sur Reddit a écrit.