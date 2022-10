Le concurrent de Tesla, Rivian, rappelle presque tous ses véhicules pour un problème de volant

Le concurrent de Tesla, Rivian, a rappelé 13 000 véhicules vendredi après la découverte d’une erreur de volant.

La fixation du volant avant “n’a peut-être pas été suffisamment serrée”, a écrit le PDG RJ Scaringe au personnel.

Un porte-parole de Rivian a déclaré que le rappel était volontaire et que le coût ne serait pas important.

Le challenger de Tesla, Rivian Automotive, Inc., rappellera 13 000 de ses véhicules après la découverte d’une erreur de fabrication structurelle dans sept voitures annoncées par la société dans des e-mails aux clients et au personnel.

Insider a examiné un e-mail interne que le directeur général RJ Scaringe a écrit au personnel vendredi, indiquant que la fixation du volant avant “n’avait peut-être pas été suffisamment serrée” lors de la fabrication des véhicules.

“Dans de rares circonstances, l’attache s’est complètement desserrée”, a écrit Scaringe. “Je tiens à répéter que c’est extrêmement rare, mais cela renforce la raison pour laquelle nous agissons avec urgence et prudence.”

Dans une déclaration à Insider, un porte-parole de Rivian a déclaré que le rappel était volontaire et que le coût pour effectuer le changement n’était “pas significatif”. Les examens de véhicules dans un centre de service Rivian dureraient quelques minutes et seraient gratuits, a déclaré le porte-parole.

“Le rappel n’aura pas d’impact sur la production, car Rivian a cessé de produire des véhicules avec des attaches de fusée de direction insuffisamment serrées, donc ce problème ne devrait pas persister”, a déclaré le porte-parole de Rivian à Insider.

Rivian, une entreprise soutenue par Amazon et Ford, a relevé des défis cette année, notamment réaction des clients après avoir augmenté ses prix pour les précommandes – et faire marche arrière – en mars 2022. La société a également licencié 6% de ses effectifs et j’ai vu un flopée de poursuites d’actionnaires affirmant que la société avait artificiellement gonflé le prix de ses actions et sous-évalué ses voitures.

Après un début d’année difficile, la société a enregistré une augmentation de 47 % des livraisons de voitures au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

Cependant, les estimations des analystes montrent Rivian a enregistré plus de 3 milliards de dollars de pertes au cours du premier semestre 2022, Markets Insider a rapporté.