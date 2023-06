Un concurrent de « The Price is Right » a peut-être poussé ses célébrations un peu trop loin.

Samedi, le jeu télévisé a partagé un clip sur Instagram montrant le candidat, dont le nom est Henry, célébrant une grande victoire.

Drew Carey, l’animateur de l’émission, a expliqué à la foule qu’Henry s’était disloqué l’épaule pendant la fête, alors sa femme, Alice, a terminé le spectacle en faisant tourner la roue pour lui.

« Henry célébrait et faisait ‘Woo’ et il s’est disloqué l’épaule », a déclaré Carey. « Donc, il ne pourra pas faire tourner la roue, mais Alice va faire tourner la roue pour lui. »

Sa femme lui a filé un 95, ce qui l’a envoyé dans le Showcase Showdown. Henry a été vu cette fois applaudir avec un bras, scandant « Woo! » tandis que Carey a conseillé à Alice de « faire attention » tout en célébrant.

Au cours de la manche Showcase Showdown, Henry a remporté des vacances à Hawaï.

« Il a gagné un voyage à Hawaï et aux urgences #PriceIsRight », l’émission a sous-titré leur publication Instagram. L’émission a également fait le point sur l’état de santé du candidat.

« Henry se sent mieux et [is] tous guéris maintenant ! »

Les fans de « The Price is Right » ont applaudi Henry dans la section des commentaires du message : « Quel soldat ! Il est resté tout le match dans la douleur », a écrit un utilisateur, un autre ajoutant : « Merci pour la mise à jour ! Content qu’il aille mieux . »

Henry n’est pas le premier concurrent à se blesser lors du célèbre jeu télévisé.

En 2014, une candidate nommée Judy s’est blessée à la cheville en faisant tourner la roue. Elle a joué le Showcase Showdown avec des béquilles.

Carey a repris l’animation de « The Price is Right » en 2007 lorsque Bob Barker a pris sa retraite.

Barker a fait des apparitions dans le jeu télévisé au fil des ans. Son apparition la plus récente remonte à 2015 lors de l’épisode du poisson d’avril.