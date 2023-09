Un récent concurrent de la « Roue de la Fortune » s’est retrouvé en rotation, au propre comme au figuré, alors qu’il tentait de résoudre un indice difficile.

Dans un épisode du jeu télévisé bien-aimé diffusé cette semaine, une femme nommée Jessica prenait son tour, devinant des lettres individuelles dans la série « Que fais-tu ? » catégorie jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une lettre pour résoudre l’énigme. Alors qu’elle regardait le tableau toujours non résolu qui disait « DINING IN THE DINING _AR », elle a fait une supposition qui a suscité une grande réaction de la part des membres du public et des téléspectateurs.

« J’aimerais résoudre, Pat », a-t-elle déclaré à l’animateur Pat Sajak avec une grimace, semblant extrêmement incertaine d’elle-même.

LES ADIEUX DE PAT SAJAK À LA « ROUE DE LA FORTUNE » ET À VANNA WHITE SUIT DES ANNÉES DE FARCES, DE FEUDS ET DE RUMEURS D’AMOUR

« OK… » répondit Sajak, imitant son hésitation.

Avec un petit rire, Jessica devina : « Dîner dans le pot à manger ?

« Non », répondit simplement Sajak alors que le public gémissait.

Le concurrent suivant a fait un tour, atterrissant sur la tranche de 800 $ et a répondu correctement « Dîner dans la voiture-restaurant ».

« Ouais, il y a peut-être un C quelque part là-haut », a déclaré l’animateur de longue date avec son ton taquin caractéristique. Lorsque sa co-animatrice Vanna White a retourné la dernière lettre du puzzle, il a ajouté : « Maintenant, il ne reste plus qu’à lire cela. »

Elle l’a fait, et Sajak a conclu : « Eh bien, nous y sommes arrivés, c’est le principal. »

BOB BARKER, ALEX TREBEK, REGIS PHILBIN : ICÔNES DU JEU SPÉCIAL QUI ONT OUVERT LA VOIE À RYAN SEACREST

Bien qu’il n’ait pas commenté davantage le faux pas de Jessica, les médias sociaux n’ont pas tardé à décortiquer le moment.

« Nouvelle saison de Wheel of Fortune mais toujours des réponses insondables », a écrit une personne sur X, anciennement Twitter. « Quand avez-vous déjà entendu le terme ‘dîner dans le pot à manger’ avant ce soir ? Une épopée d’épopée échoue. »

« Dîner dans le pot à manger ?! » » a demandé un autre. « Ces gens sont des imbéciles ! »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Un téléspectateur a déclaré : « ‘Dîner dans le pot à manger’ m’a envoyé la mâchoire au sol… Je te soutenais, Jessica ! »

Plusieurs ont simplement partagé cette étrange supposition, remplissant le hashtag « Roue de la Fortune » avec des messages indiquant « Dîner dans le pot à manger ».

Même l’acteur de « Star Trek », George Takei, a pris note de cette erreur avec un commentaire classique de « Bénis son cœur ».

Un autre incident remarquable avec un concurrent s’est produit plus tôt ce mois-ci, lorsque le gagnant d’un jeu a tellement surpris Sajak qu’il a laissé tomber une carte de prix.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après avoir atteint le tour de bonus, une femme nommée Laryn n’a pas réussi à deviner correctement l’énigme finale, « Obtenir mes objectifs ». Elle l’a pris avec calme, mais lorsque Sajak a révélé qu’elle aurait gagné une voiture si elle avait réussi le puzzle, elle a poussé un grand cri.

L’hôte de longue date a sursauté et a levé les mains avant de redresser sa veste tout en se ressaisissant. Laryn s’est excusée de lui avoir fait peur et il lui a assuré : « Tout va bien, tout ira bien. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De nombreux fans de la série ont regardé plus attentivement cette saison, car c’est la dernière de Pat Sajak. Il a annoncé au cours de l’été qu’après plus de 40 ans d’hébergement, il prendrait sa retraite l’année prochaine et confierait les rênes à Ryan Seacrest, qui devrait commencer à héberger l’automne prochain.