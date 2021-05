Le concurrent de Dante Gear Up a «toutes les informations d’identification» | Actualités des courses

Mark Johnston est enthousiasmé par le potentiel de Gear Up alors qu’il prépare le vainqueur du Groupe 1 pour les Al Basti Equiworld Dante Stakes à York.

Vainqueur de l’Acomb sur le Knavesmire à sa deuxième sortie, après avoir également frappé là-bas à ses débuts, Gear Up a cédé son record invaincu dans les Royal Lodge Stakes à Newmarket.

Mais passé à 10 stades pour le Criterium de Saint-Cloud, il a fait preuve d’une grande résolution pour battre le Botanik d’André Fabre par un col court, avec Tiger Tanaka, lauréat du Prix Marcel Boussac, de retour quatrième.

Le Derby se profile donc cette saison, le procès de York de jeudi étant un point de départ pour la campagne de Gear Up, âgée de trois ans.

« Il a toutes les références, et nous avons vraiment hâte de le faire », a déclaré Johnston.

«C’est presque un cas de quoi qu’il arrive (cette semaine), il ira au Derby après.

« Nous sommes allés de près avec Dee Ex Bee il y a quelques années (finaliste à Epsom en 2018), mais ce cheval est déjà un vainqueur du Groupe Un et il serait le premier de ceux que j’ai couru dans le Derby je pense – Je n’ai pas eu autant de coureurs dans tout cela. «

La victoire de Gear Up à Saint-Cloud a indiqué que l’endurance serait un atout important, et Johnston a été encouragé par sa progression à domicile depuis.

« Il a bien fait pendant l’hiver », a déclaré l’entraîneur de Middleham.

« Il était extrêmement vert quand il a gagné à York pour la première fois – mais quand il est revenu pour l’Acomb, personne ne s’attendait à ce qu’il intensifie tout comme il l’a fait.

« Franny (Norton) a dit après la loge royale que ce n’était pas sa course – et il a appelé James Doyle avant la course française pour lui dire de faire beaucoup usage de lui. »