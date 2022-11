Le concurrent de Catchphrase fond en larmes après une victoire épique – et le public du studio le perd

UN concurrent ADORABLE sur Catchphrase d’ITV a volé le cœur de tout le monde lors d’un épisode récent.

Megan de Cardiff était l’une des trois concurrentes du jeu télévisé et a été rejointe par d’autres espoirs, Allan et Marilyn.

Alors que les trois concurrents de l’émission animée par Stephen Mulhern étaient très attachants, la sage-femme du NHS, Megan, a fait fondre à la fois le public du studio et les téléspectateurs à la maison.

Elle s’est d’abord présentée, expliquant qu’elle avait le “meilleur travail du monde” et que cela la rend si heureuse d’être présente pour le plus beau jour de la vie de nombreuses personnes.

Megan a également expliqué qu’elle allait se marier l’année prochaine, le jour de son anniversaire.

Quelques instants seulement après le début du jeu, Megan a stupéfié tout le monde avec ses réactions incroyablement rapides.

Le travailleur clé s’est rendu au tour suivant presque instantanément, avec trois bonnes réponses consécutives.

Bientôt, Marilyn a été expulsée de la compétition et il ne restait plus qu’Allan et Megan.

L’argent a commencé à monter rapidement pour elle, et elle a terminé le tour avec un énorme 4 200 £ par rapport aux 2 000 £ d’Allan.

Le concurrent a également réussi à être le chanceux qui a remporté les deux prix bonus pendant le tour.





Elle s’est d’abord gagnée une expérience de vol à deux, dont elle était vraiment ravie.

Mais ce qui a vraiment mis le public hors d’eux, c’est sa réaction lorsqu’elle a appris qu’elle avait gagné un voyage pour deux à Paris.

Megan a commencé à pleurer et sa voix s’est brisée lorsqu’elle a dit à Stephen: “Je ne suis jamais allée à Paris.”

L’ensemble du public a été impressionné à l’unisson alors que la candidate saine exprimait sa gratitude.

Lorsqu’elle a découvert qu’elle avait atteint le tour final et qu’elle avait une chance de gagner 50 000 £, Megan a déclaré : « C’est une somme qui change la vie de n’importe qui.

“J’aimerais avoir une grande maison à la campagne, éventuellement être famille d’accueil, soigner ma nièce.”

Elle a ajouté: “Et ma sœur est enceinte, donc traiterait ma nièce ou mon neveu quand nous savons ce que c’est, ce serait phénoménal.”

Bien que Megan n’ait pas remporté le grand prix, elle a réussi à accumuler 5 000 £ au tour final, ce qui signifie qu’elle a emporté 9 200 £ ainsi que les deux expériences.

