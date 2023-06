Il y a un nouveau chien le plus moche du monde !

Le 23 juin, Gadi Schwartz de NBC a été juge au concours World’s Ugliest Dog 2023 à Petaluma, en Californie. Il a aidé à couronner un scooter, un chiot chinois à crête sans poils de 7 ans, le gagnant.

Adopté par Linda Celeste Elmquist, Scooter a toute une histoire. Scooter est né avec des pattes arrière déformées. Ses articulations et ses jambes sont en arrière. À sa naissance, un éleveur l’a confié au contrôle animalier de Tucson pour l’euthanasie. Il a heureusement été sauvé par le groupe de sauvetage Saving Animals From Euthanasia (SAFE), dont Elmquist est membre.

Un homme du groupe a d’abord adopté Scooter et l’a gardé pendant environ sept ans. Pendant ce temps, Elmquist avait vérifié Scooter et l’avait emmené à des rendez-vous médicaux. Après que l’homme ait été incapable de continuer à s’occuper de Scooter, Elmquist l’a adopté et l’a eu pendant sept mois.

Scooter marche sur ses pattes avant depuis qu’il est chiot et en vieillissant, il se fatigue facilement, selon son propriétaire. Pour se reposer, il s’assied sur ses pattes arrière comme un trépied. Parce que ses pieds sont en arrière, quand il va à la salle de bain, il atterrit sur ses pieds – mais Scooter le lance simplement en l’air.





PHILIP PACHECO/AFP via Getty Images Scooter, un chinois à crête, propriété de Linda Elmquist, remporte la première place sur scène lors du concours annuel du chien le plus laid du monde à la foire de Sonoma-Marin à Petaluma, Californie, le 23 juin 2023. Scooter a remporté le prix le plus laid du monde 2023 Concours canin.

Cependant, Scooter a été évalué par un physiothérapeute pour obtenir un chariot. Et même s’il lui a fallu un certain temps pour s’y adapter, il se déplace maintenant plus rapidement et peut faire des choses qu’il ne pourrait jamais faire, comme renifler son environnement.

Elmquist dit qu’en dehors de sa difformité, il est comme n’importe quel autre chien et aime la saucisse braunschweiger.

Schwartz a célébré la victoire de Scooter, déclarant à TODAY.com qu’elle était « si parfaitement méritée !

« Dès la seconde où il pose son petit butin sans poils et ses jambes arrière sur vos genoux, vous sentez son pouvoir chaleureux et câlin de changer le sens du mot laid ! » dit Schwartz. « Il vous laisse un sentiment d’amour et d’inspiration pour les différences, les difficultés, la persévérance et le bonheur qu’il rayonne comme un petit radiateur ! Même quand il est parti, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire en pensant à cette langue de côté qui pend dans sa petite bouche précieuse. (Il sent aussi tellement plus doux qu’il n’en a l’air !).

L’année dernière, un mélange chinois à crête et Chihuahua sans poil nommé Mr. Happy Face a remporté la première place. M. Happy Face a été adopté dans un refuge de l’Arizona après avoir été sauvé de la maison d’un accapareur.

Le concours, organisé chaque année depuis près de 50 ans, vise à mettre en valeur l’importance de l’adoption.

« De nombreux chiens candidats ont été sauvés de refuges et d’usines à chiots, pour trouver des foyers aimants entre les mains de ceux qui sont prêts à adopter », a déclaré le concours. le site Web lit. « Veuillez vous joindre à nous pour sensibiliser et soutenir les animaux qui n’ont pas encore été placés dans un foyer aimant. »

