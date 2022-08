Le concours ultime de football professionnel est de retour ! – Section locale de Shaw

Choisissez correctement les matchs de football professionnels pour avoir une chance de gagner des prix hebdomadaires et de fin de saison locaux et nationaux ! Le concours UPickem se déroule du début de la saison régulière le 8 septembre jusqu’au Big Game. Vous pouvez former des groupes pour jouer contre vos amis et votre famille, et vous pouvez voir comment vos choix se comparent à nos VIP chaque semaine. Amusez-vous, inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Merci à nos sponsors UPickem 2022