Le concours Spin-the-wheel de la télévision britannique pour les factures d’énergie supprimé, moqué par la Russie

Le nouveau jeu – commencé alors que les factures d’énergie montaient en flèche au Royaume-Uni et dans toute l’Europe – a déclenché une vague de controverse, alors que les critiques l’ont qualifié de “ sourd d’oreille ,” “ désagréable ” et ” dystopique “, car une crise du coût de la vie déclenchée par une myriade d’autres crises, dont la guerre de la Russie en Ukraine et les conséquences de la pandémie de coronavirus, pousse des millions de ménages au bord du gouffre à l’approche de l’hiver.

Cela pourrait être un scénario réaliste pour de nombreuses familles au Royaume-Uni, alors que le gouvernement s’efforce de contenir la crise. En octobre, des millions de ménages étaient sur la bonne voie pour payer environ 80% de plus par an sur leurs factures d’énergie, a rapporté l’Associated Press, notant que les gens pouvaient payer environ 4 100 dollars par an pour le chauffage et l’électricité.