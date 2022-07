Le concours présidentiel américain est dans 2 ans, mais Trump domine déjà la conversation

Les Américains sont de mauvaise humeur, et cela pourrait être une bonne nouvelle pour les républicains en novembre.

Avec une inflation élevée et des prix de l’essence qui pèsent sur la qualité de vie de nombreuses personnes, la récession qui approche et la confiance dans la capacité du gouvernement à faire quoi que ce soit pour y remédier, il faudrait un revirement remarquable pour inverser la trajectoire du parti vers des gains dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Plus des trois quarts des Américains disent que le pays va dans la mauvaise direction, dont près des deux tiers des démocrates, selon un sondage de la Institut de recherche du Collège de Sienne menée plus tôt ce mois-ci pour le New York Times.

“C’est un nombre stupéfiant”, a déclaré le directeur de Siena, Dan Levy. “Cela n’est généralement pas de bon augure pour un parti qui a ces conditions.”

Et tandis que la plupart les sondages suggèrent que la course au Congrès reste serrée, certains ont le parti au pouvoir derrière jusqu’à 10 points.

Trump et Pence se tournent vers les mi-parcours

L’ancien président américain Donald Trump a profité de ce qu’il a appelé “l’incroyable opportunité” que les candidats à la mi-mandat présentaient aux républicains lorsqu’il est revenu à Washington cette semaine pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche en janvier dernier.

S’adressant à un public de législateurs républicains, d’anciens conseillers et sympathisants réunis dans un hôtel du centre-ville de DC, il a brossé un sombre tableau d’un pays “mis à genoux” par l’administration Biden, assailli par le crime et diminué sur la scène mondiale.

“Notre pays va très vite en enfer”, a-t-il déclaré. “Nous sommes devenus une nation mendiante rampant vers d’autres pays pour l’énergie.”

REGARDER | Trump claque le record de Biden et projette une grande victoire à mi-parcours :

Trump revient à Washington pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche Donald Trump est retourné à Washington pour la première fois depuis sa défaite à l’élection présidentielle de 2020. Espérant peut-être un come-back en 2024, il se retrouve en perte de vitesse dans les sondages.

Quelques heures plus tôt lors d’un événement séparé, son ancien vice-président, Mike Pence, avait promis un “agenda audacieux et positif” pour ramener l’Amérique du bord du gouffre.

Tout en hésitant encore à dénigrer son ancien patron, qui a tenté de le faire annuler les élections de 2020, Pence a tenté de prendre un peu de distance et s’est positionné comme le visage prospectif du parti.

“Je crois vraiment que les élections concernent l’avenir”, a-t-il déclaré à la conférence nationale des étudiants conservateurs. “Et il est absolument essentiel, à un moment où tant d’Américains souffrent … que nous ne cédions pas à la tentation de regarder en arrière.”

L’ancien vice-président Mike Pence s’adressant à la Conférence nationale des étudiants conservateurs à Washington mardi, quelques heures avant que Trump ne prononce son discours. Pence devrait jeter son chapeau sur le ring pour se disputer l’investiture présidentielle républicaine. (Patrick Semansky/Associated Press)

Mais les sondages montrent que l’ancien vice-président aura une pente raide à gravir pour rattraper Trump si les deux finissent par se disputer l’investiture présidentielle du parti.

Personne n’a encore déclaré sa candidature, mais actuellement, seul le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vote à deux chiffres contre Trump dans des affrontements hypothétiques de ceux qui ne l’ont pas exclu. Dans le sondage de Sienne, 25% de ceux qui disent qu’ils voteront à la primaire présidentielle républicaine ont choisi DeSantis comme candidat contre les 49% qui préfèrent Trump et 9% qui ont choisi Pence.

“C’est encore une avance écrasante à ce stade”, a déclaré Levy.

Toujours une “force dominante”

La course à la direction ne commencera sérieusement qu’après les mi-mandat, mais la question de savoir si Trump se présentera déjà se profile.

Les sondages placent Biden et lui à moins de trois à cinq points de pourcentage l’un de l’autre, et il y a peu de preuves que la perception de lui au sein du parti ait changé de manière significative. Selon le sondage de Sienne, 61% des républicains pensent toujours qu’il a remporté les dernières élections et 80% ne pensent pas qu’il ait commis de crimes graves en relation avec l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

“Nous ne voyons aucune preuve d’une vague d’érosion de la candidature de Trump”, a déclaré Levy. “Trump reste la force dominante du Parti républicain.”

REGARDER | Le comité du 6 janvier décrit comment Trump a passé le 6 janvier :

De nouveaux détails émergent sur les actions de Donald Trump lors de l’attaque du 6 janvier Le comité du 6 janvier se penche sur ce que Donald Trump a fait et n’a pas fait, alors que le Capitole a été attaqué par des émeutiers. Lors de leur dernière audition de l’été, le panel a plongé dans les 187 minutes pendant lesquelles Trump n’a pas agi – malgré les appels des aides et des alliés.

Levy a déclaré que cela pourrait être à l’avantage de Trump d’annoncer sa candidature le plus tôt possible pour siphonner le soutien d’autres candidats potentiels tels que Ted Cruz ou Nikki Haley et renforcer sa position contre DeSantis, mais il y a aussi des craintes que l’annonce avant les mi-parcours pourrait nuire aux chances des républicains.

Kale Ogunbor, 20 ans, a voté pour Trump en 2020 mais souhaite que son parti se concentre sur les mi-mandat, pas sur la course à la direction.

“Allons gagner les élections et ensuite nous pourrons nous en sortir”, a déclaré l’étudiant en ingénierie de l’Université d’État de Pennsylvanie qui a assisté au sommet étudiant à Washington cette semaine.

Kale Ogunbor, 20 ans, une étudiante de la Penn State University qui a assisté à la conférence étudiante dit qu’elle a voté pour Trump lors des dernières élections, mais pense qu’il est trop vieux pour se présenter à nouveau. (Kazi Stastna/CBC)

Elle n’a pas encore décidé qui elle soutiendra, mais craint qu’à 76 ans, Trump ne soit trop vieux pour se présenter à nouveau. Elle aimerait entendre le Parti républicain présenter des solutions plus concrètes à la crise économique.

“Vous ne pouvez pas continuer à dire:” Oh, le gaz est élevé. Vous devez en fait convaincre les gens pourquoi vous êtes du “bon” côté”, a déclaré Ogunbor.

Elle aimerait également voir les républicains adopter un “message de compassion” en ce qui concerne la question de l’avortement.

“Je ne vais pas commencer à crier sur les gens qui ne sont pas d’accord avec moi”, a-t-elle déclaré. “Assurons-nous que les femmes connaissent leurs options et faisons de notre mieux pour rendre l’avortement impensable uniquement pour les gens en général.”

Le gouverneur américain de Floride, Ron DeSantis, vu sur scène lors du sommet de l’action étudiante de Turning Point USA à Tampa, en Floride, plus tôt cette semaine, est jusqu’à présent le seul candidat potentiel à voter à deux chiffres autre que Trump, bien que personne n’ait officiellement déclaré . (Marco Bello/Reuters)

La camarade étudiante Ava Sherwood Erculiani, 19 ans, d’Evansburg, en Pennsylvanie, a soutenu Trump et aime qu’il ait amené de nouvelles personnes au Parti républicain, mais veut un candidat plus modéré cette fois-ci.

Elle a été impressionnée par l’opposition de DeSantis aux mesures fédérales COVID-19 et pense qu’il pourrait avoir une chance.

“Il n’a pas écouté le gouvernement fédéral et il a vraiment gardé la Floride libre”, a-t-elle déclaré à Katie Simpson de CBC. “Je pense que nous avons besoin de quelqu’un qui a une forte volonté et qui ne sera pas acheté par différents PAC [political action committees].”

REGARDER | Un jeune partisan de DeSantis explique l’appel du gouverneur de Floride :

“Je ne sais pas s’il est prêt” Ava Sherwood Erculiani, 19 ans, d’Evansburg, en Pennsylvanie, explique à Katie Simpson de CBC pourquoi elle soutiendrait le gouverneur Ron DeSantis en tant que candidat de son parti à la présidence des États-Unis en 2024, mais n’est pas sûre qu’il puisse battre l’ancien président Donald Trump.

Les approbations de Trump aident certains mais pas tous dans les primaires

Qu’il annonce avant les mi-mandats ou non, Trump joue déjà un rôle dans les concours primaires de l’État. Bien qu’une approbation de sa part ne soit pas une garantie, cela peut faire la différence dans les districts où les listes primaires sont bondées où il peut aider les candidats de longue date à remporter une victoire, déclare l’analyste républicain Scott Jennings.

Il cite les exemples de JD Vance, un capital-risqueur et auteur de Hillbilly Élégieet le célèbre chirurgien Mehmet Oz, connu sous le nom de Dr Oz, qui ont respectivement remporté leurs primaires au Sénat dans l’Ohio et la Pennsylvanie, avec l’aide de Trump.

Dans certains cas, dit Jennings, les démocrates aident les campagnes des candidats soutenus par Trump dans l’espoir qu’ils seront plus faciles à battre que les républicains de l’establishment à l’automne.

L’approbation de Trump a aidé JD Vance, à gauche, avec la primaire du Sénat républicain dans l’Ohio en mai dernier. (Joe Maiorana/Associated Press)

Dans le Michigan, par exemple, le comité de campagne du Congrès démocrate est accusé d’avoir diffusé des publicités pour augmenter les chances d’un candidat qui a approuvé de fausses déclarations électorales et des théories du complot contre le nouveau membre du Congrès Peter Meijer, qui était l’un des 10 républicains à voter pour destituer Trump. l’émeute du 6 janvier.

C’est une stratégie risquée et cynique, a déclaré Jennings, qui a travaillé sur les campagnes de George W. Bush, Mitch McConnell, Mitt Romney et d’autres.

“L’environnement est si bon pour les républicains, il est concevable pour moi que certains de ces candidats, même les mauvais candidats, puissent franchir la ligne d’arrivée en premier”, a-t-il déclaré. “Et les démocrates n’auront à s’en prendre qu’à eux-mêmes.”

La peur de perdre pourrait propulser les concurrents

Quant au concours présidentiel, Jennings soupçonne que si Joe Biden se présente, la peur de perdre contre lui poussera certains à reconsidérer leur soutien à Trump.

“L’idée que nous perdrions contre lui ou son successeur est un anathème pour le républicain moyen, donc, dans la mesure où Trump vous met en danger de le faire, je pense que ce sera un message assez puissant pour un de ses principaux adversaires.”

Pour l’instant, tant que les républicains restent concentrés sur les problèmes et ne se laissent pas distraire par la remise en cause des dernières élections, la course est à eux à perdre, a-t-il déclaré.

“Chaque minute où vous ne parlez pas d’économie et de qualité de vie est une minute perdue… et franchement, c’est une opportunité perdue”, a-t-il déclaré.

“Alors mon conseil aux républicains : prenez ce que l’univers vous donne.”