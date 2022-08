Le concours pour animaux de compagnie le plus mignon du comté d’August Kane est ouvert aux inscriptions – Shaw Local

Participer est facile et vous pourriez gagner un prix!

Jusqu’au 22 août, soumettez une photo de votre précieux animal de compagnie accompagnée d’une courte description. Revenez ensuite entre le 23 et le 29 août pour voter pour le vôtre ou tout autre animal de compagnie. Vous pouvez voter une fois par jour pendant toute la durée du concours. Une fois le délai écoulé, les votes seront comptés. Un animal de compagnie sera couronné gagnant, sera publié dans les journaux Kane County Chronicle et Elburn Herald et recevra un grand prix. Entrez ci-dessous!

Pour entrer, CLIQUEZ ICI.

Pour en savoir plus sur nos sponsors, cliquez sur leurs noms ci-dessous.