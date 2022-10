Le concours polarisant Bolsonaro-Lula au Brésil va aux électeurs

RIO DE JANEIRO (AP) – Les Brésiliens votent dimanche lors d’un second tour présidentiel polarisant qui oppose un titulaire promettant de sauvegarder les valeurs chrétiennes conservatrices à un ancien président promettant de ramener le pays à un passé plus prospère.

Le second tour a pris la forme d’une lutte serrée entre le président Jair Bolsonaro et son ennemi politique, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Tous deux sont des personnalités politiques bien connues et controversées qui suscitent autant la passion que la répugnance.

Le vote déterminera si la quatrième plus grande démocratie du monde maintient le même cap politique d’extrême droite ou renvoie un gauchiste au poste le plus élevé – et, dans ce dernier cas, si Bolsonaro acceptera la défaite.

Plus de 120 millions de Brésiliens devraient voter, mais comme le vote se déroule par voie électronique, le résultat final est généralement disponible quelques heures après la fermeture des bureaux de vote en fin d’après-midi. La plupart des sondages d’opinion ont donné une avance à da Silva, universellement connu sous le nom de Lula, bien que les analystes politiques aient convenu que la course était devenue de plus en plus serrée ces dernières semaines.

Pendant des mois, il est apparu que da Silva se dirigeait vers une victoire facile alors qu’il attisait la nostalgie de sa présidence de 2003-2010, lorsque l’économie brésilienne était en plein essor et que l’aide sociale aidait des dizaines de millions de personnes à rejoindre la classe moyenne.

Mais lors des élections du premier tour du 2 octobre, da Silva a terminé premier parmi les 11 candidats avec 48% des voix, tandis que Bolsonaro était deuxième avec 43%, montrant que les sondages d’opinion sous-estimaient considérablement la popularité du président. De nombreux Brésiliens soutiennent la défense par Bolsonaro des valeurs sociales conservatrices et il a renforcé son soutien grâce à de vastes dépenses gouvernementales.

Les candidats au Brésil qui terminent en tête au premier tour ont tendance à gagner le second tour. Mais le politologue Rodrigo Prando a déclaré que cette campagne était si atypique qu’une victoire de Bolsonaro ne pouvait être exclue. Le président a obtenu l’aval des gouverneurs des trois États les plus peuplés et les politiciens alliés ont remporté de grandes victoires dans les courses au Congrès.

“Politiquement, Bolsonaro est plus fort qu’on ne l’avait imaginé”, a déclaré Prando, professeur à l’Université presbytérienne Mackenzie de Sao Paulo. “Mathématiquement, Lula est devant.”

Douze courses de gouverneurs seront également décidées, parmi lesquelles l’État le plus peuplé du Brésil, Sao Paulo, l’État d’Amazonas et l’État du nord-est de Bahia.

Plus de 150 millions de Brésiliens ont le droit de voter, mais environ 20 % de l’électorat se sont abstenus au premier tour. La Cour suprême a rendu une décision autorisant les capitales des États à fournir des transports publics gratuits le jour des élections, et da Silva et Bolsonaro ont concentré leurs efforts sur la participation.

Les candidats ont présenté peu de propositions pour l’avenir du pays au-delà de l’affirmation qu’ils poursuivront un grand programme de protection sociale pour les pauvres, malgré une marge de manœuvre budgétaire très limitée à l’avenir. Ils se sont insurgés les uns contre les autres et ont lancé des campagnes de diffamation en ligne – avec beaucoup plus d’attaques provenant du camp de Bolsonaro.

Ses quatre années de mandat ont été marquées par le conservatisme proclamé et la défense des valeurs chrétiennes traditionnelles. Il a affirmé sans aucune preuve que le retour au pouvoir de da Silva inaugurerait le communisme, la légalisation des drogues, l’avortement et la persécution des églises.

Da Silva s’est concentré sur la gestion largement critiquée par Bolsonaro de la pandémie de COVID-19 et a déclaré que le président n’avait pas pris soin des membres les plus nécessiteux de la société. Et il a dépeint Bolsonaro comme un opposant à la forêt amazonienne, étant donné qu’il a déshonoré les autorités environnementales et présidé à une flambée de la déforestation.

Dans des vidéos de campagne, da Silva a également visé Bolsonaro pour être à l’origine d’une politique acheminant des milliards aux législateurs pour des projets favoris en échange d’un soutien politique. Il est appelé le “budget secret”, en raison d’un manque de transparence sur les utilisations finales de l’argent, et da Silva a déclaré qu’il avait épuisé les fonds pour les principales dépenses sociales.

Mais pour beaucoup, le bilan du Parti des travailleurs de da Silva est tout aussi rebutant. Une enquête tentaculaire a révélé l’implication du parti dans de vastes scandales de corruption qui ont pris au piège des politiciens et des cadres supérieurs.

Da Silva lui-même a été emprisonné pendant 19 mois pour corruption et blanchiment d’argent. La Cour suprême a annulé ses condamnations en 2019, au motif que le juge était partial et de connivence avec les procureurs. Cela n’a pas empêché Bolsonaro de rappeler aux électeurs les condamnations. L’élection potentielle de Da Silva reviendrait à laisser un voleur retourner sur les lieux du crime, a averti le président.

La formidable mobilisation numérique du président s’est manifestée ces derniers jours alors que sa campagne introduisait de nouvelles allégations – et non prouvées – d’éventuelles manipulations électorales. Cela a ravivé les craintes que Bolsonaro puisse contester les résultats des élections s’il perdait – tout comme l’ancien président américain Donald Trump, qu’il admire.

Pendant des mois, il a affirmé que les machines à voter électroniques du pays étaient sujettes à la fraude, bien qu’il n’ait jamais présenté de preuves, même après que l’autorité électorale lui ait fixé un délai pour le faire.

Plus récemment, les allégations portaient sur le temps d’antenne pour les publicités politiques. La campagne de Bolsonaro a affirmé que les stations de radio n’avaient pas diffusé plus de 150 000 spots électoraux et laissé entendre que cela aurait pu résulter d’un effort intentionnellement malveillant pour nuire à sa candidature. L’autorité électorale a refusé d’ouvrir une enquête, invoquant le manque de preuves.

“Nous ne savons pas si ce résultat sera contesté ou non, et dans quelle mesure”, a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo. “C’est un deuxième tour très difficile et un dimanche très tendu, et les tensions pourraient se poursuivre au-delà d’aujourd’hui.”

___

La rédactrice de l’Associated Press Carla Bridi à Brasilia a contribué à ce rapport.

Diane Jeantet, Associated Press