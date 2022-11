Le concours Innovators Under 35 2023 est maintenant ouvert aux nominations

Mais il y a bien plus que cela. En écrivant des histoires sur ces jeunes innovateurs et ambitieux, nous espérons vous offrir une idée des incroyables possibilités de la technologie. En même temps, nous voulons vous aider à comprendre les menaces qui existent dans notre monde, qu’elles soient liées à votre santé, à la sécurité en ligne, au changement climatique ou à autre chose, et ce que font ces innovateurs prometteurs. ces problèmes.

Plus que cela, nous espérons qu’avec la liste, nous pourrons vous donner une idée de l’orientation future de la technologie afin que vous soyez bien informé et préparé pour les changements à venir. Pour voir ce que nous voulons dire, jetez un œil à nos gagnants 2022.

Vous avez probablement entendu parler de nombreuses personnes que nous avons sélectionnées au fil des ans…André Ng, Hélène GreinerFeng Zhang, Tracy Chou, Ian GoodfellowRediet Abebe, Julie Chah, Joie Buolamwini, et Natalya Baileypour n’en nommer que quelques-uns.

Nous recherchons des personnes effectuant un travail intéressant dans tous les domaines de la technologie : biotechnologie, intelligence artificielle, robotique, informatique, énergie, électronique, logiciels, nanomatériaux et Internet. Certains de nos gagnants ont inventé une technologie particulière, tandis que d’autres sont des entrepreneurs utilisant la technologie d’une manière nouvelle ou intéressante. D’autres s’emploient à utiliser la technologie pour redresser une injustice sociale ou faciliter la vie de personnes en situation difficile.

Nous aimons pouvoir répondre à des questions telles que : Quelle est l’innovation ici ? Qu’est-ce que cette personne a réalisé qui n’a pas été fait auparavant de cette manière ? Comment cette personne travaille-t-elle à résoudre un problème technologique majeur qui pourrait faire une énorme différence dans la vie des gens ?

Beaucoup de nos candidats viennent d’universités de recherche ou d’entreprises, mais nous aimons également présenter des inventeurs, des fondateurs de startups et des activistes sociaux utilisant la technologie de manière créative pour faire une différence dans leurs communautés.

Si cette description vous fait penser à quelqu’un, alors n’attendez pas : nommez-les maintenant.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur le processus global, s’il vous plaît visitez notre page de questions fréquemment posées.