Le concours Eurovision de la chanson ne se limite pas à la musique. Le Canada devrait-il rivaliser?

Une diva canadienne chante pour la France au festival annuel de paillettes et de chansons connu sous le nom d’Eurovision.

Alors que la participation de La Zarra est bien accueillie par de nombreux fans, certains observateurs de l’Eurovision estiment qu’en ne participant pas directement au concours, le Canada manque une chance d’exercer une influence culturelle à l’étranger.

« L’Eurovision est en soi une forme de relations internationales, sauf qu’elle est centrée sur la musique », a déclaré Saskia Postema, une universitaire néerlandaise qui a écrit sur le concours de chansons .

Après près de 70 ans d’antenne, le Concours Eurovision de la chanson a rassemblé une audience mondiale annuelle de plus de 160 millions de personnes. Et bien que « Euro » figure dans le nom, il existe un précédent pour que des pays non européens s’impliquent.

L’Australie participe au concours depuis 2015. Israël l’a rejoint dans les années 1970 et a gagné plusieurs fois. Les nations gagnantes peuvent accueillir le concours l’année suivante. Cette exposition est précieuse, a déclaré Paul Jordan, un universitaire britannique qui a rédigé sa thèse de doctorat sur l’Eurovision.

« Le soft power entre en jeu, c’est pourquoi de nombreux pays voient l’intérêt d’accueillir cet événement », a déclaré Jordan à CBC. La maison. L’Ukraine, a-t-il dit, a participé au concours en 2003 dans le but d’améliorer son image internationale.

« D’autres pays pourraient en quelque sorte se moquer de l’Eurovision, mais pour les petits pays, en particulier les nouveaux indépendants, c’est une très grande opportunité de présenter votre pays », a-t-il déclaré.

L’orchestre ukrainien Kalush a remporté le concours Eurovision de la chanson l’année dernière avec « Stefania », un hymne folk hip-hop aux luttes des mères qui est devenu le symbole du sort de l’Ukraine après l’invasion russe. (Yara Nardi/Reuters)

L’Ukraine a remporté l’Eurovision l’année dernière, mais le Royaume-Uni – le finaliste de 2022 – accueille cette année au nom de l’Ukraine en raison de la guerre avec la Russie. Le Royaume-Uni a prévu une série de célébrations pour l’événement, y compris une soirée de surveillance à la résidence du haut-commissaire à Ottawa.

« Une partie de notre travail en tant que diplomates concerne la diplomatie publique, et le soft power en est une partie très importante », a déclaré la Haut-Commissaire Susannah Goshko, ajoutant que la musique et la culture sont « une partie très importante ».[s] de raconter l’histoire d’un pays. »

La demande de discours de Zelenskyy a été refusée

Jeudi, l’Union européenne de radiodiffusion (UER), le groupe de radiodiffuseurs publics qui gère le concours, a rejeté une demande du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy de s’adresser à la finale de l’Eurovision. L’UER a déclaré qu’elle enfreindrait les « règles et principes stricts » du concours interdisant les déclarations politiques.

Mais la politique joue toujours un rôle dans de nombreux aspects du concours, y compris le classement des chansons.

Le Royaume-Uni a remporté le vote du jury professionnel l’année dernière – mais après le dépouillement des votes par téléphone public, l’Ukraine a remporté une victoire écrasante. Les citoyens de toute l’Europe ont voté à une écrasante majorité pour la nation assiégée.

Le groupe Let 3 représente la Croatie. L’acte du groupe comporte une fusée et des robes tachées de sang, ainsi que ce qui peut être interprété comme des moustaches dictatoriales. (Anthony Devlin/Getty Images)

« Tout devient politique lorsque toute la raison de votre concours est remise en cause, à savoir l’unité de l’Europe. Et tout à coup, c’était en jeu », a déclaré Postema.

« La victoire de l’Ukraine était symboliquement imprégnée de l’idée que l’Europe soutienne l’Ukraine », a déclaré la critique de théâtre du Toronto Star Karen Fricker à CBC. La maison de Liverpool, au Royaume-Uni, où se déroule le concours.

Jordan a déclaré que la réponse à la chanson de l’Ukraine était moins un événement politique et plus « un moment très, très émouvant ».

Le roi Charles et Camilla allument l’éclairage de la scène alors qu’ils visitent le lieu hôte du concours Eurovision de la chanson de cette année, la M&S Bank Arena à Liverpool, au Royaume-Uni, le 26 avril 2023. (Phil Noble/Reuters)

Il n’est pas rare que le vote à l’Eurovision soit influencé par la politique mondiale.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie, par exemple, sont enfermés dans un conflit sur un territoire contesté. Ils se classent généralement en dernier dans le tableau de bord.

En revanche, l’UER rejette les chansons ouvertement politiques. En 2021, la Biélorussie a lancé une chanson qui se moquait des manifestations antigouvernementales contre le dictateur Alexandre Loukachenko. L’UER a rejeté la chanson.

Une chanson géorgienne avec une référence voilée au président russe Vladimir Poutine [« We Don’t Wanna Put In »] a également été refusé en 2009.

Mais les chansons politiques codées font partie du concours. Les candidatures de cette année de l’Ukraine, de la Croatie, de la Suisse et de la République tchèque incluent ce qui semble être de subtils clins d’œil à la guerre en Ukraine.

La chanson tchèque « My Sister’s Crown » a des voix dans différentes langues slaves qui chantent : « La couronne de ma sœur, ne la décroche pas… Elle est sa propre reine. »

« On dirait presque qu’il s’agit d’une sorte de communauté slave, les anciens États de l’Union soviétique, qui disent: » Ne touchez pas à ma sœur l’Ukraine « », a déclaré Postema.

Conchita Wurst, qui a gagné en 2014 pour l’Autriche, se produit lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson à Vienne le 23 mai 2015. (Kerstin Joensson/AP)

« Lorsque nous disons que l’Eurovision est apolitique et que les règles exigent qu’elle soit apolitique, il y a là une zone grise », a déclaré William Lee Adams, auteur de Wild Dances: My Queer and Curious Journey to Eurovision. Il a déclaré que l’UER autorise certaines références politiques voilées et en interdit d’autres.

« L’UER semble très disposée à le laisser rester gris lorsque les valeurs s’alignent sur l’Occident. »

Ces valeurs européennes incluent l’inclusivité, en particulier en ce qui concerne la représentation LGBTQ. Une femme trans a remporté le concours pour Israël en 1998 et la drag queen autrichienne Conchita Wurst a gagné en 2014. Leurs performances ont été suivies de réactions négatives dans certains pays.

« Après la victoire de Conchita, il y a eu … des pétitions en Russie et en Biélorussie pour se retirer », a déclaré Adams. « Je dirais que l’Eurovision nous rassemble, oui. Mais cela nous divise aussi parce qu’il y a tellement de clivages culturels sur tout le continent. »

Le Canada devrait-il rejoindre l’Eurovision?

Certains Canadiens (dont Ryan Reynolds dans un post Twitter ironique ) ont déploré le fait que l’Australie fasse partie de l’Eurovision, mais pas le Canada.

Alors, le Canada devrait-il se joindre?

Jordan a dit que ce n’était pas nécessaire.

« Je ne suis pas sûr que le Canada ait nécessairement besoin de la visibilité dont les pays ont peut-être besoin parce qu’il est si bien connu », a déclaré Jordan.

Le groupe de musique électronique Tvorchi représente l’Ukraine avec la chanson « Heart of Steel », qui serait inspirée par les soldats qui ont défendu l’usine sidérurgique d’Azovstal à Marioupol contre l’attaque russe. (Martin Meissner/AP)

Fricker a dit qu’elle croit que le Canada pourrait bénéficier de sa participation. Elle a souligné comment l’Australie a utilisé l’Eurovision pour mettre en valeur sa diversité, notamment par le biais d’artistes autochtones.

« Le concours est une plate-forme incroyable pour représenter votre pays d’une manière que le monde ne connaît pas nécessairement », a-t-elle déclaré, ajoutant que le Canada pourrait utiliser l’Eurovision pour mettre en valeur son travail sur la réconciliation autochtone.

« Tout radiodiffuseur national intelligent peut utiliser le contenu pour transmettre du sens. »

La SRC, en tant que radiodiffuseur public du Canada et membre associé de l’UER, serait un véhicule par lequel le Canada pourrait se joindre au concours. Mais Chuck Thompson, responsable des affaires publiques de CBC, a déclaré que le diffuseur ne conduirait pas le Canada à l’Eurovision.

Dans un communiqué, Thompson a déclaré: « CBC a envisagé de participer, mais nos programmeurs ne pensent pas que cela résonnerait ici comme dans d’autres pays, dont certains diffusent l’émission depuis des décennies.

« Bien qu’il ne s’agisse pas du seul facteur dans notre processus de prise de décision, l’Eurovision coûte très cher à produire, surtout si nous devions l’héberger. »

Bien que cela puisse en décevoir certains, au moins le Canada peut participer par procuration cette année par l’intermédiaire de La Zarra.

« C’est très excitant quand on y pense d’un point de vue canadien que nous ne concourons pas à l’Eurovision, mais pourtant nous avons un chanteur québécois qui représente la France, qui est l’un des artistes dont on parle le plus dans le concours », a déclaré Fricker.

« Cela soulève la question – pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? »