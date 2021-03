Les deux chansons que la nation d’Europe de l’Est a inscrites à l’Eurovision cette année ont été critiquées pour ce que beaucoup considéraient comme des paroles et des images pro-gouvernementales. On a également découvert que le groupe qui interprète les chansons, Galasy ZMesta, avait ce qui pourrait être interprété comme un message anti-protestataire sur son site Web, visant les gens qui «tentent de détruire le pays que nous aimons et vivons», et ajoutant: «Nous ne pouvons pas rester indifférents» à leur égard.

