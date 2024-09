Le concours du photographe océanique de l’année annonce les gagnants de 2024

Le magazine Oceanographic vient d’annoncer ses lauréats du prix du photographe océanique de l’année 2024. Ce concours de longue date rassemble les meilleures photos océaniques de l’année provenant du monde entier, dans diverses catégories.

Le concours invite les photographes océaniques (professionnels et amateurs) à soumettre des travaux qui seront jugés par un panel de photographes océaniques, d’éditeurs et de conservateurs de musées/galeries. Le grand gagnant de cette année était Rafael Fernández Caballepour son image d’une baleine de Bryde au large de la côte de Basse-Californie, au Mexique. En outre, un certain nombre d’autres catégories ont couronné des vainqueurs, notamment la faune, les beaux-arts, l’aventure, la conservation (impact), la conservation (espoir) et la connexion humaine. Au total, 118 images sont récompensées chaque année.

Le surf a fait son apparition dans plusieurs concours, notamment dans la catégorie Aventure. La deuxième place de la catégorie Aventure a été remportée par Sébastien Bachellereau, pour une photo aérienne prise par drone d’un surfeur en Nouvelle-Galles du Sud. Parmi les finalistes de la catégorie Aventure, on trouve également deux photos depuis John Barton des surfeurs des Mentawais.





