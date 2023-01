Le concours Doodle 2023 de Google demande aux écoliers ce dont ils sont reconnaissants

Google a révélé que le thème du concours Doodle for Google 2023 sera “Je suis reconnaissant pour …” Le concours annuel met au défi les écoliers de la maternelle à la 12e année de concevoir leur propre variante du célèbre logo de l’entreprise d’une manière qui reflète ce qu’ils sont reconnaissants dans leur vie personnelle.

On leur demande également d’écrire une brève description de la façon dont ils ont créé le Doodle et de partager ce qu’ils apprécient le plus.

“Prendre du recul pour réfléchir à ce pour quoi nous sommes reconnaissants peut être un excellent moyen de prendre soin de notre santé mentale et de nous recentrer sur ce qui est le plus important”, a déclaré Google dans son communiqué. description du thème du concours de cette année. “Quels sont les moments, les personnes, les lieux et les choses qui sont spéciaux pour vous ? Sans quoi ou sans qui ne pouvez-vous pas imaginer vivre ? Quelles sont les choses qui vous permettent de passer la journée ?”

Les experts en santé mentale disent que se concentrer sur les choses positives dans nos vies, plutôt que négatives, peut aider à promouvoir la santé mentale. Ceci est particulièrement important pour les jeunes, car cela les aide à développer des compétences sociales et émotionnelles positives tout en jetant les bases pour les aider à faire face aux défis à mesure qu’ils grandissent.

Le concours de Google se concentre généralement sur la promotion du bien-être des enfants. Le concours de 2002, qui demandait aux élèves de décrire comment « je prends soin de moi en… », a été remporté par un lycéen de Floride qui a décrit comment compter sur les gens autour d’elle pour obtenir de l’aide était sa plus grande ressource. Le concours 2021 a mis les élèves au défi de décrire “Je suis fort parce que…”

La soumission gagnante du concours sera présentée sur la page d’accueil de Google pendant une journée, l’un des nombreux doodles Google que l’entreprise utilise régulièrement pour animer le logo de l’entreprise dépouillée qui occupe habituellement sa page de moteur de recherche. C’est un endroit très médiatisé pour tout artiste, puisque ce Doodle recueillera des centaines de millions de vues simplement en raison de sa position privilégiée.

En plus de l’exposition, le gagnant recevra une bourse universitaire de 30 000 $ et un prix technologique de 50 000 $ pour son école. Le concours se déroule maintenant jusqu’au 7 mars et est ouvert à tous les élèves de la maternelle à la 12e année basés aux États-Unis, à Guam, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.

Les étudiants intéressés à participer au concours peuvent soumettre leurs œuvres et de brefs essais ici.