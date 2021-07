Le concours de sosie d’Ernest Hemingway revient dans un bar emblématique visité par l’auteur à US City

La 40e édition d’un concours de sosies d’Ernest Hemingway s’est ouverte jeudi soir dans un bar emblématique de Key West autrefois fréquenté par l’auteur, marquant le retour d’un concours annulé l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus. Quelque 70 hommes trapus et barbus ressemblant au regretté écrivain ont participé au premier des deux tours préliminaires au Sloppy Joe’s Bar. Le deuxième tour préliminaire du concours est prévu pour vendredi et le gagnant 2021 sera choisi samedi soir.

Le concours de trois nuits est la pierre angulaire du festival Hemingway Days de l’île, organisé autour de l’anniversaire de la légende littéraire le 21 juillet pour saluer son talent d’écrivain, son héritage et sa vie aventureuse. Hemingway a vécu et écrit sur l’île subtropicale pendant la majeure partie des années 1930.

Les participants de jeudi soir ont défilé sur la scène de Sloppy Joe devant un jury composé d’anciens gagnants, dont Joe Maxey, un banquier à la retraite du Tennessee qui a remporté le dernier concours, organisé en 2019.

Mercredi tard, une femme de Somerville, dans le Massachusetts, a été nommée gagnante du concours de nouvelles Lorian Hemingway. « So This Is How We Go » de Madison Bakalar a battu 784 autres entrées américaines et internationales.

Lorian Hemingway, petite-fille auteur d’Ernest Hemingway et fondatrice du concours littéraire, a déclaré que l’histoire de Bakalar avait impressionné les juges pour sa capacité à combiner des émotions universellement humaines sur la perte avec un humour de potence raffiné.

Les Hemingway Days se poursuivent jusqu’à dimanche avec des événements tels qu’une parodie décalée « Running of the Bulls », une visite littéraire à pied et le Key West Marlin Tournament.

Alors qu’il vivait à Key West, Hemingway a écrit des classiques tels que « Pour qui sonne la cloche » et « Avoir et ne pas avoir ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici