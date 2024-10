Le concours de films et de photos Nikon 2024-2025 est ouvert « bientôt »

Nikon a renommé son concours annuel destiné aux photographes et aux cinéastes Nikon Film and Photo Contest. Auparavant, il était simplement connu sous le nom de Nikon Photo Contest, mais le nouveau nom reflète mieux le fait que la réalisation cinématographique occupe la même importance que la photographie depuis de nombreuses années.

Le concours 2024-2025 s’ouvre aux inscriptions le 30 octobre 2024 à 00h00 EDT / 04h00 BST / 15h00 AEST. Les détails des directives de candidature et d’autres annonces seront publiés sur le site du concours. site webainsi que son Facebook et Instagram canaux de médias sociaux.

Nikon déclare que l’objectif du concours est d’enrichir la culture de l’image, en offrant l’opportunité aux photographes et cinéastes professionnels et amateurs du monde entier de dialoguer les uns avec les autres. Lors du concours précédent, un total de 35 000 participants venus de 180 pays et régions du monde ont soumis plus de 70 000 œuvres.

Des larmes sous la pluie par Austin Garcia, Concours photo Nikon 2023-2024 – Gagnant du grand prix du concours photo (Crédit image : Austin Garcia / Nikon)

Le gagnant du grand prix du concours photo Nikon 2022-2023 dans la catégorie photo unique était Austin Garcia des Philippines pour son Des larmes sous la pluie image (ci-dessus), qui a commenté :

« Je suis très reconnaissante d’être la lauréate du Single Photo Award de cette année. Cette photo est très spéciale pour moi car je m’identifie à l’enfant et à son geste d’attachement évident envers ses parents. Dans le cas de ma photo, il semble que ce soit son père qu’elle tient.

« Le chaos causé par l’eau dispersée dans l’air apporte un équilibre à l’enfant qui s’accroche désespérément à ce qu’elle a. Dans la vie, le mal et le chaos sont constamment autour de nous et nous devons trouver quelque chose qui vaut la peine de s’accrocher, tout comme ma photo. «

Le grand prix de la catégorie super court métrage du Nikon Photo Contest 2022-2023 a été remporté par Josh Spindler du Royaume-Uni, pour son court métrage de 40 secondes. Margaret Gallagher est réelle (que vous pouvez regarder ci-dessous).

Le film est une chronologie spéculative où la crise climatique a atteint un point critique, provoquant une réaction planétaire qui a changé notre façon de voir le monde, où Margaret Gallagher vit toujours « hors réseau » comme elle l’a fait toute sa vie. Elle parle d’Internet et de la météo de plus en plus mauvaise, alors que nous avons un aperçu d’un mode de vie qui pourrait nous sauver de la fin du monde.

En remportant son prix, Josh a commenté : « Je suis honoré d’avoir remporté le Super Short Film Award avec une œuvre qui permettra à davantage de personnes à travers le monde d’être témoins, pendant 40 secondes, de la beauté et de l’honnêteté de l’un des films les plus merveilleux. des personnes que j’ai eu la chance de capturer dans l’un de mes films. Merci, Margaret.

Le concours original a débuté en 1969 et dure depuis plus d’un demi-siècle. Bien qu’il soit géré et organisé par Nikon, il est ouvert à tous les créateurs de contenu, quel que soit l’appareil photo ou l’équipement vidéo qu’ils utilisent. Alors si vous êtes un Utilisateur de Canon, Sony, Fujifilm ou même iPhone, ne vous laissez pas arrêter !

Pour le concours 2024-2025, quatre gagnants du grand prix remporteront chacun un prix de 500 000 yens (environ 3 350 $ / 2 550 £ / 5 000 AU $), un Nikon Z8 et un objectif de la série Z. Les autres prix incluent des appareils photo Nikon Z6 III, Nikon Z30, Nikon Z fc et Nikon Z50.

Vous pourriez être intéressé par les meilleurs appareils photo Nikon, ainsi que par les meilleurs objectifs Nikon à utiliser avec eux et par les meilleurs appareils photo pour la réalisation de films.