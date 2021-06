Le concours de conception de l’UNESCO à Mossoul suscite un tollé

L’enjeu n’était pas seulement l’attribution de 50 000 $ et le contrat pour une conception finale – qui a été financée par les Émirats arabes unis et est allé à une équipe d’architectes égyptiens – mais, apparemment, la fierté de la deuxième plus grande ville d’Irak, qui s’élevait de la décombres de sa bataille contre l’État islamique il y a quatre ans.

M. Fethi et le syndicat des architectes irakiens se sont plaints davantage de l’entrée gagnante d’un nouveau complexe de mosquées que des arbres transplantés, y compris des éléments qu’ils considéraient comme anti-islamiques et un manque de stationnement. Ils disent que cela trahit le patrimoine architectural de la ville historique.

C’est un ressentiment d’autant plus vif dans un pays à la fière histoire architecturale qui a favorisé Rifat Chadirji, considéré comme le père de l’architecture irakienne moderne et l’icône du design Zaha Hadid. Au cours des décennies précédentes, l’architecture était si importante pour l’Irak qu’il a commandé des bâtiments par le Corbusier et des plans par Frank Lloyd Wright.

La Société irakienne des ingénieurs, qui supervise le syndicat des architectes, a publié un déclaration s’opposer au projet. La Société irakienne de préservation du patrimoine architectural a rejeté la conception gagnante du concours de 123 candidatures comme gravement imparfaite. Il a déclaré que la conception introduisait de nombreux concepts « étrangers » qui changeraient le site au-delà de toute reconnaissance et a appelé le Premier ministre irakien à intervenir.

Ce n’est pas le site de n’importe quelle mosquée. Anciennement connue sous le nom de Grande Mosquée d’Al-Nouri, c’est là qu’en 2014, Abou Bakr al-Baghdadi, alors chef de l’Etat islamique, a déclaré un califat après que les combattants du groupe ont pris le contrôle de Mossoul avec près d’un tiers de l’Irak et des parties de Syrie. Trois ans plus tard, alors que les forces irakiennes soutenues par les États-Unis se battaient pour vaincre le groupe terroriste, les combattants de l’Etat islamique ont fait exploser la mosquée et un minaret encore plus emblématique alors qu’ils se retiraient.