Le concours 4-H Bridge Bust revient – ​​Shaw Local

Les jeunes et les familles peuvent construire un pont cet hiver, ainsi que développer de grandes compétences en mathématiques, en ingénierie, en résolution de problèmes, en travail d’équipe, en communication et plus encore. Après une pause de trois ans, le 4-H Bridge Bust Competition est de retour pour sa neuvième saison.

L’inscription est ouverte jusqu’au 15 décembre pour l’événement 2023, le samedi 11 février à Yorkville. Ce programme pratique et stimulant teste les prouesses de la construction de ponts et met à la fois les STEM et les compétences de vie en pratique dans le monde réel alors que les membres du groupe construisent un pont en bois de balsa.

La communauté peut se joindre au plaisir dans trois catégories :

Équipes de compétition jeunesse (tous les membres de l’équipe doivent être âgés de 10 ans et plus).

Équipes de compétition familiales (y compris les adultes et les jeunes de 5 ans et plus).

Équipes de compétition scolaire (ouvertes de la cinquième à la terminale).

Le coût est de 40 $ par équipe. En décembre, après l’inscription, les équipes recevront des informations pour récupérer le paquet du concours qui comprend les règles du concours, des informations générales sur le bris de pont et les fournitures du projet. Le jour de la compétition, les ponts seront jugés sur leur efficacité structurelle et leur esthétique.

La compétition se déroulera de 9 h à 13 h le samedi 11 février à la Parkview Christian Academy, 201 W. Center St., Yorkville.

En savoir plus ou inscrivez-vous sur go.illinois.edu/BridgeBust4Hdkk. Pour toute question, contactez la coordinatrice du programme 4-H Katie McFarland au 630-553-5823 ou ksm@illinois.edu.

Si vous avez besoin d’un accommodement raisonnable pour participer, contactez le 630-553-5823 ou ksm@illinois.edu. Les demandes anticipées sont encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès. Pour plus d’informations sur les clubs 4-H de votre pays, remplissez une enquête d’intérêt 4-H à go.illinois.edu/info4Hdkk.