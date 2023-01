Le concours 2024 se profile avec des obstacles pour les deux parties

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les deux partis politiques ouvrent la nouvelle année en se confrontant à des questions cruciales sur les personnes et les politiques qu’ils souhaitent adopter à l’approche des prochaines élections.

Les défis sont particulièrement urgents pour les républicains, qui espéraient aborder 2023 avec une emprise sûre sur une, sinon les deux, chambres du Congrès. Au lieu de cela, une élection de mi-mandat décevante n’a donné qu’une faible majorité à la Chambre qui exposera de féroces divisions intrapartis cette semaine alors que le représentant californien Kevin McCarthy se bat pour la présidence. Et avant la fin du mois, le Comité national républicain doit résoudre sa propre bataille de leadership qui divise.

Une figure centrale dans pratiquement tout est Donald Trump, l’ancien président qui a transformé le GOP il y a plus de sept ans et se bat toujours pour exercer sa volonté sur les républicains au Congrès, le RNC et les électeurs républicains au moment où commence la prochaine saison primaire présidentielle.

La présidente du RNC, Ronna McDaniel, a reconnu, dans une interview, que le plus grand défi politique de son parti pourrait venir de l’intérieur alors que les chefs de parti naviguent dans le rôle démesuré de Trump.

“Il y a tellement en jeu que nous ne pouvons pas nous permettre d’être divisés à l’approche de 2024”, a déclaré McDaniel, promettant que le RNC serait neutre dans le processus de nomination présidentielle imminent. “Si nous sommes divisés, nous perdrons.”

Pour l’instant, du moins, les démocrates semblent beaucoup plus unis que leurs homologues républicains.

Mais tout dépend de Joe Biden et de la poursuite par le président de 80 ans de son projet de se faire réélire. S’il évite un autre mandat – et une annonce officielle peut être dans des mois – les démocrates seraient plongés dans un avenir trouble sans alternatives populaires évidentes.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui n’a pas exclu une autre candidature présidentielle, a déclaré que les démocrates sont également à un “moment charnière”, confrontés à des fissures dans leur délicate coalition politique parmi les jeunes, les Afro-Américains, les Latinos et les électeurs de la classe ouvrière.

“Cela me fait très, très mal de voir de plus en plus de gens de la classe ouvrière voter républicain”, a-t-il déclaré dans une interview. “Politiquement, c’est un désastre, et les démocrates doivent reconnaître ce grave problème et y remédier.”

Bien que de nombreux électeurs puissent être fatigués de la campagne sans fin qu’est la politique américaine, en particulier après une élection de mi-mandat à enjeux élevés en 2022, la dynamique tendue garantit que les projecteurs politiques ne feront que briller plus fort au cours de la nouvelle année. Si l’histoire est un guide, les débats d’ouverture des primaires présidentielles ne sont que dans sept mois. Et la scène du débat devrait être bondée – du moins du côté du GOP. Pas moins de 10 républicains de haut niveau évaluent activement les candidatures présidentielles de 2024 au mépris de Trump, enhardis par la conviction croissante que l’ancien président est politiquement plus vulnérable qu’il ne l’a jamais été.

Pour le moment, Trump est le seul candidat annoncé à la primaire républicaine. Mais une poignée de candidats devraient se joindre à la fin du mois de mars, tandis que certains candidats plus en vue – le gouverneur de Floride Ron DeSantis, parmi eux – pensent qu’ils peuvent attendre la fin du printemps ou même le début de l’été pour faire connaître leurs intentions.

Peu de gens pensent que Trump sera facile à renverser dans une primaire du GOP. Déjà, il a commencé à s’en prendre à ses rivaux potentiels par leur nom, et il maintient une emprise solide sur les électeurs les plus actifs du parti, qui domineront les primaires du GOP.

Pourtant, les électeurs auront plusieurs options dans un domaine probable qui comprend DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et le gouverneur sortant du Maryland Larry Hogan, parmi plusieurs autres. La plupart ont déjà commencé à courtiser activement les donateurs et à établir des liens sur le terrain dans les premiers États du calendrier des primaires présidentielles.

Avant que le processus de nomination présidentielle ne commence sérieusement, le GOP doit d’abord résoudre une lutte controversée pour le leadership à la Chambre. Et d’ici la fin du mois, le Comité national républicain décidera d’élire McDaniel pour un quatrième mandat de deux ans.

Une grande partie de l’énergie du mouvement Make America Great Again de Trump s’est ralliée à l’avocat californien Harmeet Dhillon dans un combat de leadership de plus en plus méchant qui sera décidé lors de la réunion d’hiver du comité plus tard dans le mois après trois cycles électoraux décevants consécutifs.

Trump et ses loyalistes figureront en bonne place dans chacun des affrontements. Mais les républicains de premier plan de l’establishment repoussent beaucoup plus agressivement.

Steven Law, un allié clé du leader républicain du Sénat Mitch McConnell qui dirige le super PAC du GOP du Sénat, a promis de «jouer un rôle beaucoup plus affirmé» dans l’élaboration des futurs concours du Sénat. C’est tout comme le nouveau chef de la branche de campagne du Sénat GOP, le sénateur Steve Daines, R-Mont., Suggère que son comité jouera activement dans les primaires républicaines pour s’assurer que les candidats qui peuvent être plus compétitifs avec le public plus large des élections générales avancent. C’est un renversement notable de la pratique actuelle de non-intervention du comité, qui a été accusée d’avoir élevé des candidats qui n’ont pas réussi à étendre leur soutien au-delà de la base.

Sur le papier, les républicains du Sénat ont de grandes opportunités devant eux dans des États rouges comme la Virginie-Occidentale, le Montana et l’Ohio, où les démocrates sont candidats à la réélection en 2024. Pour en tirer pleinement parti, cependant, le GOP doit éviter les mêmes problèmes de “qualité des candidats” qui ont tourmenté le parti à la mi-mandat de novembre alors qu’une liste de candidats profondément imparfaits soutenus par Trump a perdu des concours clés du Sénat en Arizona, en Géorgie, au Nevada, au New Hampshire et en Pennsylvanie.

“Le recrutement va être le premier travail, à partir de maintenant”, a déclaré Law. “La première étape consiste à faire tout ce que nous pouvons pour obtenir le meilleur candidat possible dans le domaine.”

Law était optimiste sur le fait que Trump resterait à l’écart des primaires du Sénat en 2024 compte tenu des besoins de sa campagne présidentielle. McConnell a exprimé un sentiment similaire dans une récente interview avec NBC News.

“Nous pouvons faire un meilleur travail avec moins d’interférences potentielles”, a déclaré McConnell à propos de Trump. “L’ancien président a peut-être d’autres choses à faire.”

___

Le correspondant de l’AP à la Maison Blanche, Zeke Miller à Washington, a contribué à ce rapport.