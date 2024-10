Le Conclave est le thriller pulpeux du Vatican dont nous avons besoin en ce moment politique

Des pitreries loufoques de Anora à l’intrigue papale de Conclaveles cinéphiles de ce week-end n’ont que l’embarras du choix.

Rad : Voilà donc un peu la bande-annonce de Conclave. Ce film met en vedette Ralph Fiennes, John Lithgow et Stanley Tucci. Ils incarnent des cardinaux qui tournent autour les uns des autres pendant le processus très secret d’élection d’un nouveau pape. Ce film est un thriller pulpeux qui se déroule au Vatican. Et c’est la dernière en date d’Edward Berger. Son dernier film, Tout est calme sur le front occidentala remporté de nombreux Oscars. Nous avons donc une bonne idée de l’endroit où Conclave est dirigé. Teri Hart, Ashley Ray et Syrus Marcus Ware – ils sont tous là pour en parler. Merci d’être ici, tout le monde.

Tu sais, Teri, laisse-moi commencer par toi, parce que toi et moi nous sommes déjà affrontés à propos de ce film. Si vous avez écouté le podcast TIFF in 12, vous savez que nous n’étions pas vraiment d’accord Conclave. Mais tu sais, c’est ton moment. L’installer pour nous ? Qu’est-ce que Conclave à propos de?

Téri : Eh bien, pour être clair, vous avez tort. J’ai raison. Mais, vous savez, c’est tout simplement ce que nous avons entendu dans ce clip au début de la série. Il s’agit de l’élection d’un nouveau pape et de toutes les machinations, conséquences et types d’intérêts personnels avec lesquels tous ces cardinaux viennent à la table pour tenter d’obtenir le pouvoir. Vous pouvez établir des corrélations avec toutes les élections modernes que nous avons actuellement dans la société. Mais c’est l’une des institutions les plus anciennes du monde, et cela ressemble à un thriller. Je veux dire, tu as bien entendu. Il y a ces grands moments d’acteur, les monologues vraiment sérieux et tous ces costumes papaux fous, parce que ces costumes sont des bananes. Mais c’est ça. Il s’agit carrément de l’élection d’un nouveau pape.

Rad : Bon, OK, maintenant pour les gens à l’arrière, Teri, qu’est-ce que tu aimes vraiment dans ce film ?

Téri : J’aime donc tout ce que c’est. J’adore les grands films hollywoodiens avec ces grands discours qui peuvent en quelque sorte vous faire dresser les poils des bras. Ces moments au théâtre auxquels vous ressemblez, cela compte. Et tous ces acteurs que vous avez mentionnés, Ralph Fiennes, je veux dire, il n’a jamais été aussi bon. Je n’ai jamais été un grand fan de Ralph Fiennes, mais en cela, je pense qu’il est tout simplement parfait. Stanley Tucci est enfin sorti de la cuisine et nous rappelle qu’il est en fait un très très grand acteur. John Lithgow est parfait dans ce qu’il a à livrer ici. Et je mentionne tous les hommes, mais Isabella Rossellini a un moment de chute du micro dans ce film que j’espère que les gens reconnaîtront pour ce que c’est. Et cela l’emmène jusqu’à la scène des Oscars pour une nomination d’actrice dans un second rôle. Et, vous savez, j’aime simplement le fait que cela lève le rideau sur cette institution et sur un processus qu’ils traversent et que le monde regarde. Et pourtant, cela ne vilipende pas l’Église catholique. Il ne s’agit pas de ma position sur l’Église catholique. Il s’agit de moi qui regarde ce film et du succès de ce que ce film essaie de faire. Et je pense que cela répond exactement au point soulevé par le film : à quoi ressemble l’élection d’un nouveau pape.

Rad : C’est tellement drôle parce que j’ai l’impression d’être d’accord avec tout ce que vous dites, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai des sentiments complètement différents à propos de ce film. Mais c’est une autre affaire. Syrus, tu as entendu Teri parler de ce qui concerne l’Église, mais c’est aussi une élection. Il est donc évident qu’il existe des miroirs de notre politique actuelle. Je suis curieux de savoir, que pensez-vous de la façon dont ce film résonne avec les conversations que nous avons aujourd’hui ?

Syrus : Ce film est tellement fascinant parce que vous pouvez voir les coulisses de la politique, de l’organisation et, vous savez, de l’agitation qui se produit dans les coulisses d’une élection. Vous avez donc tout dans cette élection papale. Vous avez peut-être des tropes familiers où un groupe de cardinaux ne veulent pas qu’un pape noir soit élu et font des déclarations dans ce sens. Que se passerait-il si nous avions un pape noir ? Et ils votent, font campagne et négocient pour essayer de s’assurer qu’un Noir ne soit pas élu. Vous avez des tensions similaires autour du genre. Ces situations sont très similaires à ce que nous observons lors de notre phase électorale ici, dans le monde social plus large, où de la même manière, il y a des gens qui ne sont pas sûrs que nous soyons prêts à avoir un président noir et un Premier ministre noir, une femme dirigeante. des rôles, très similaires à ce que l’on voit dans les coulisses.

Ce que j’aime aussi, c’est le rituel du processus électoral. Ils mettent leurs notes sur un petit plat, puis le plat les glisse dans ce récipient qui contient tous les bulletins de vote, puis les bulletins de vote sont brûlés de manière cérémoniale. Et la fumée qui sort de la cheminée en parle aux habitants de la ville. Vous savez, c’est une chose très rituelle et c’est très similaire à ce que nous faisons. On prend notre petit morceau de papier et notre tout petit crayon. On passe derrière un carton — vous savez, on plie notre truc, on le glisse — et c’est un processus très rituel. C’est donc très similaire à un processus électoral qui se trouve être celui du pape. Mais je pense que le racisme, l’oppression sous-jacente qui détermine qui prend la décision concernant le leadership, reflète très bien ce qui se passe dans notre État électoral. Même ici, dans le nord de l’Île de la Tortue, au Canada, avec certains de nos espoirs conservateurs, libéraux et néo-démocrates, vous savez, qui vont vraiment se battre.

Rad : J’aime à quel point vous semblez investi dans ce processus. Ashley, écoute, c’est un film qui pourrait être vu comme une sorte de méditation sur la foi, n’est-ce pas ? Parce que vous avez affaire au pouvoir symbolique de la religion, mais vous recherchez également quelle est la fonction pratique de la religion dans les temps modernes et tout ça. Mais je veux dire, tout cela est également contenu dans ce thriller, vous savez, parfaitement divertissant. Droite? Alors je me demande simplement dans quelle mesure tout cela vous semble vrai ?

Ashley : Je dois admettre que je suis un nerd papal – quelqu’un qui a étudié le latin pendant neuf ans et l’a étudié à l’université. J’étais donc sur le bord de mon siège, ravi de voir à quel point ils avaient obtenu des résultats précis. J’étais assis là, comme si vos prononciations étaient correctes… Je pensais que c’était si fidèle à cette chose ringard qui arrive si rarement dans la vie que certaines personnes — je ne suis pas catholique, j’en découvre juste vraiment l’histoire. tellement intéressant. Et ce film m’a donné vie. Alors oui, je m’énervais quand je me disais : « Les voilà avec ce sceau sur la porte, ça y est ! Et mes amis, bien sûr, me disent : « On ne comprend pas pourquoi c’est important. » Mais c’est tellement cool pour moi qu’ils aient vraiment honoré le réalisme et l’authenticité de ce processus et ce que j’ai trouvé si génial, c’est la façon dont ils ont apporté toute la tension qui existe. Mais ils m’apportent tellement d’humour que vous riez. dans ce film d’une manière inattendue. Il y a tellement de tension qui est atténuée de ces manières ridicules et je ne veux pas le gâcher, mais pour moi, c’est tellement parfait et peut-être parce que je suis l’Américain ici. , mais je pensais aussi que c’était une allégorie parfaite pour notre situation politique actuelle. J’ai l’impression que Stanley Tucci joue ce remplaçant de Kamala où vous espérez juste qu’elle obtiendra suffisamment de votes et que Lithgow joue ça. Un gars comme Trump que vous ne voulez tout simplement pas voir gagner. Et nous sommes si proches de l’élection que je ne pouvais pas le voir en dehors de cette dynamique. Et je pensais toujours que c’était si bien fait.

Produit par Ryan Chung.