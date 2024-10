Le conclave est astucieux, peu sérieux – et presque génial

Conclave est un peu trop grand pour sa culotte.

Exemple concret : pour commencer à parler de ce thriller psychologique d’origine papale, vous pourriez faire référence à l’opinion du philosophe allemand Hegel sur le mal – comment, comme l’a observé le philosophe contemporain Slavoj Žižek, il croyait « que le mal est le regard lui-même qui perçoit le mal partout ». autour d’elle. »

Vous pouvez entendre ses débats sur la théologie et l’avenir de l’Église catholique et essayer d’en démêler les implications. Vous pourriez le voir aux prises avec des thèmes d’identité, de terrorisme et de crises de foi et commencer à chercher un sens plus profond.

Mais ce serait une erreur.

Parce que malgré toute sa cinématographie soignée, ses sujets prémonitoires et ses stars à succès, Conclave est plus le film de la semaine que l’appât pour les récompenses comme il a déjà commencé à être présenté. Il s’agit, au fond, d’un film profondément idiot déguisé en commentaire social sérieux – une sorte de Méchantes filles en robe, jonglant avec un message apparemment percutant qui se brise instantanément en mille petits morceaux dès que vous commencez réellement à l’examiner.

Cela dit, c’est aussi plutôt bien.

REGARDER | La bande-annonce officielle du Conclave :

Adapté d’un roman de l’écrivain d’histoire spéculative Robert Harris, il est peut-être prévisible que Conclave allait être un film B savamment conçu plutôt qu’une sorte de classique cérébral.

Pour commencer, il met en vedette Stanley Tucci, Ralph Fiennes et John Lithgow dans le rôle d’un groupe d’ecclésiastiques bavards qui se sont rassemblés pour une élection pontificale après la mort mystérieuse du pape de ce film : le traditionnel « conclave » dans lequel les cardinaux sont enfermés loin de le monde extérieur jusqu’à ce qu’ils parviennent à un accord sur le nouveau chef de l’Église.

Dans ce cas, c’est plus facile à dire qu’à faire. Comme l’ancien pape du film était une figure modérément progressiste, son décès a ouvert la possibilité à des candidats plus libéraux comme le cardinal Bellini (Tucci) de consolider la direction qu’il a prise pour l’Église, ou à des voix conservatrices – comme le cardinal Tedesco de Sergio Castellitto – de défaire. eux : rétablir la messe latine, exclure les membres noirs des niveaux supérieurs du sacerdoce et potentiellement lancer une guerre de religion contre les musulmans, qu’il qualifie à un moment donné d’« animaux ».

C’est le premier genre de hareng rouge : derrière tous les votives et les ornements, Conclave a peu ou rien à dire sur la théologie et – au-delà des idées les plus fondamentales d’inclusion et de tolérance – aucune prophétie sur l’avenir de l’Église catholique.

Ses allusions à des préoccupations réelles sont volontairement superficielles et simples, et il n’y a clairement aucune volonté de véritablement déconstruire les enseignements ou les pratiques de l’institution religieuse. À la fureur potentielle, ou au soulagement, de l’Église elle-même, Conclave utilise simplement la plus grande dénomination chrétienne comme cadre et véhicule pratique pour son thème central (et peut-être unique).

Fiennes, à gauche, et Stanley Tucci dans le rôle du cardinal Bellini font partie du groupe d’ecclésiastiques chargés d’élire un nouveau pape en conclave. (Fonctionnalités ciblées)

Cela vient à la manière de notre personnage principal actuel : le cardinal Lawrence de Fiennes. En tant que doyen mécontent du Collège des cardinaux du Vatican, Lawrence se voit confier la malheureuse tâche de superviser le conclave, tout en luttant simultanément contre sa foi qui s’érode rapidement : à la fois dans sa religion et dans le caractère de ses confrères ecclésiastiques.

C’est grâce à cette confrontation ironique que Conclave prend tout son sens : les pressions du monde en faveur de la certitude et de la conviction, contre le bénéfice et le besoin du doute. Presque tout dans le film peut être vu à travers cet objectif : des fréquentes tirades de Tedesco sur le bien contre le mal, aux enquêtes réticentes de Lawrence sur les mystères derrière la mort du pape, en passant par le comportement suspect d’un retardataire au conclave.

Et dans l’un des quatre discours de ce type, Lawrence nous martèle même la tête avec cela.

« La certitude est le grand ennemi de l’unité », dit-il. « La certitude est l’ennemi mortel de la tolérance. »

Doute et certitude

C’est un message assez intéressant – peut-être prouvé par le fait qu’il a déjà catapulté la pièce religieuse bien nommée. Doute à un prix Pulitzer.

Pour Conclavela prise est soulignée par des performances impressionnantes de toutes les personnes impliquées et par une superbe cinématographie de Stéphane Fontaine qui élève visuellement l’impact esthétique du film. Mais même en dehors de l’approche indépendante de son sujet religieux, une vision extrêmement unilatérale de ce qui pourrait être un dilemme moral intéressant et une révélation alambiquée et farfelue d’un troisième acte disqualifie le film en tant que véritable démarreur de conversation.

Où Doute a présenté sa crise entre conviction et circonspection comme tout aussi risquée quel que soit le choix, Conclave a une valeur sûre sur le bon choix. Et quand nous arrivons à la fin, la métaphore finale de l’incertitude – si elle est examinée sérieusement – ​​finit par être, au mieux, un gadget mal informé, et au pire carrément insultant.

Cela pourrait être considéré comme un retrait du réalisateur Edward Berger, dont les examens approfondis de l’humanité, du sacrifice et de la moralité couvraient toute la gamme de la tragédie déchirante du passage à l’âge adulte. Jackà son film de guerre primé aux Oscars Tout est calme sur le front occidentalà trois épisodes de ce qui est peut-être la meilleure série télévisée limitée de tous les temps : La Terreur.

Mais en réalité, Conclave n’est pas conçu pour un examen trop approfondi. C’est plutôt un papier lisse et finement poli La Maison Blanche en panne (version du Vatican) qu’autre chose – avec quelques explosions cinématographiques pour démarrer. C’est, comme l’ont appelé d’autres critiques, un parfait film cinq étoiles trois étoiles : un ridicule amusant et exagéré qui fonctionne d’autant mieux qu’on cherche moins à le remettre en question.

Et au fond, qu’attendez-vous de plus du théâtre ?