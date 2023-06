Le concierge a éteint le congélateur, ruinant des années de recherche, selon un procès

Un concierge universitaire qui a éteint un congélateur après avoir entendu plusieurs « alarmes gênantes », a ruiné plus de 20 ans de recherche, selon un procès intenté contre son employeur par le Rensselaer Polytechnic Institute dans le nord de l’État de New York.

Le concierge, qui n’est pas poursuivi dans le cadre du procès, était un entrepreneur de Daigle Cleaning Systems Inc., qui a travaillé pendant plusieurs mois en 2020 à l’université de recherche privée de Troy, New York.

L’école demande plus d’un million de dollars en dommages et frais juridiques à Daigle Cleaning Systems à la suite de l’incident.

Le congélateur du laboratoire contenait plus de 20 ans de recherche, y compris des cultures cellulaires et des échantillons, auxquels «une petite fluctuation de température de trois degrés causerait des dommages catastrophiques», selon le procès déposé auprès de la Cour suprême du comté de Rensselaer.

Le collège ne pense pas que le concierge soit en faute, mais blâme plutôt Daigle Cleaning Systems pour ne pas l’avoir correctement formé et supervisé, selon la poursuite.

«Le défendeur, par et par sa surveillance et son contrôle négligents, négligents et / ou imprudents de [the janitor]a causé des dommages à certaines cultures cellulaires, échantillons et/ou recherches dans le laboratoire », affirme l’université.

CNN a contacté les avocats de Daigle Cleaning Systems et du Rensselaer Polytechnic Institute pour commentaires.

Le procès stipule que les cultures cellulaires et les échantillons dans le congélateur devaient être maintenus à -80 degrés Celsius et qu’une petite fluctuation de 3 degrés causerait des dommages, de sorte que des alarmes retentiraient si la température augmentait à -78 degrés ou diminuait à -82 degrés.

KV Lakshmi, professeur et directeur du Centre de recherche biochimique sur l’énergie solaire Baruch ’60 de l’école qui a supervisé la recherche, a remarqué que l’alerte de congélateur s’était déclenchée le ou vers le 14 septembre 2020, car sa température était montée à -78 degrés, selon le costume.

Malgré l’alarme, Lakshmi et son équipe ont déterminé que les échantillons de cellules seraient en sécurité jusqu’à ce que des réparations d’urgence puissent être effectuées, a indiqué la poursuite. Pendant que Lakshmi attendait que le fabricant du congélateur vienne effectuer les réparations, son équipe a ajouté un boîtier de verrouillage de sécurité autour de la prise et de la prise du congélateur. Un avertissement a été affiché sur le congélateur, selon le dossier du tribunal.

« CE CONGÉLATEUR BIP CAR IL EST EN RÉPARATION. VEUILLEZ NE PAS LE DÉPLACER OU LE DÉBRANCHER. AUCUN NETTOYAGE NÉCESSAIRE DANS CETTE ZONE. VOUS POUVEZ APPUYER SUR LE BOUTON ALARME / TEST MUTE PENDANT 5 À 10 SECONDES SI VOUS VOULEZ COUPER LE SON », lit-on dans l’avertissement, selon la combinaison.

Mais, le 17 septembre, le concierge a entendu ce qu’il a appelé plus tard des «alarmes gênantes», selon le procès. Dans une tentative apparente d’être utile, il a renversé les disjoncteurs, qui fournissaient de l’électricité au congélateur, les faisant passer par erreur de « marche » à « arrêt », selon le procès. Il a indiqué que la température du congélateur est montée à -32 degrés Celsius.

Le lendemain, des étudiants en recherche ont trouvé le congélateur éteint et malgré les tentatives de préservation de la recherche, la majorité des cultures ont été « compromises, détruites et rendues irrécupérables, démolissant plus de vingt ans de recherche », indique le procès.