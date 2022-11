Le concessionnaire Lake Country RV parmi les 5 meilleurs en Amérique du Nord

Un concessionnaire de Lake Country RV célèbre non seulement après avoir fait la liste des 50 meilleurs concessionnaires de VR en Amérique du Nord, mais aussi après avoir reçu une désignation Blue Ribbon.

Le Voyager RV Centre était l’un des cinq concessionnaires du Canada et des États-Unis à recevoir la reconnaissance spéciale pour avoir dépassé les attentes dans les domaines du service à la clientèle, du service, de la formation du personnel, du marketing et du service communautaire.

“J’aime ce que je fais et je me sens comme le gars le plus chanceux au monde à venir travailler ici tous les jours”, a déclaré Jason Friesen, vice-président de Voyager RV. “Donc, être reconnu avec des récompenses comme celle-ci n’est qu’un bonus. Mon père, Rod Friesen, a eu la vision incroyable de lancer Voyager en 1984, puis de l’avoir transformé pendant 20 ans en un véritable leader de l’industrie.

« C’était vraiment un travail acharné, et il mérite tout le mérite d’avoir donné le ton à la culture et aux valeurs de l’entreprise. Depuis que j’ai assumé le rôle de leader en 2003, mon rôle a vraiment consisté à tirer parti de ce succès et de cette réputation précoces.

Les lauréats des 50 meilleurs prix du magazine RV Business ont été honorés le 9 novembre lors d’une réception lors de la convention internationale de la Recreation Vehicle Dealers Association à Las Vegas.

« Je suis tellement chanceux de diriger l’incroyable groupe d’employés que nous avons ici, et être nommé l’un des 5 meilleurs concessionnaires Blue Ribbon en Amérique du Nord est un véritable témoignage du travail qu’ils font pour nos clients. Ils le méritent.”

Un seul autre concessionnaire de la Colombie-Britannique s’est classé parmi les 50 premiers, Fraserway RV à Abbotsford.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

RécompensesEntrepriseLake CountryRV Shows