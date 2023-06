Le concert Red Rocks de Louis Tomlinson laisse 7 fans hospitalisés, près de 100 blessés par une violente tempête de grêle

Sept fans ont été transportés d’urgence à l’hôpital après qu’une violente tempête de grêle a touché un concert de Louis Tomlinson à l’amphithéâtre Red Rocks, mercredi soir.

La grêle de la taille d’une balle de golf s’est abattue sur les spectateurs assistant à la performance de l’ancien de One Direction.

Le West Metro Fire a confirmé sur ses réseaux sociaux que « 7 personnes transportées vers des hôpitaux de la région avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Un total de 80 à 90 personnes traitées sur place. Les blessures comprennent des coupures et des fractures. »

RED ROCKS CONCERTGOER PELTED PAR LA GRÊLE DÉCRIT S’ABRIQUANT SOUS LA TABLE PENDANT LA TEMPÊTE DU COLORADO

La violente tempête a forcé Tomlinson à interrompre le concert, car l’auteur-compositeur-interprète anglais a noté qu’il était « dévasté » par les événements chaotiques qui se sont déroulés.

« J’envoie tout mon amour à tous ceux qui ont été touchés par les conditions météorologiques extrêmes à Red Rocks hier soir », a écrit Tomlinson dans un communiqué sur Twitter. « J’espère que tout le monde est rentré chez lui en toute sécurité et que tous les blessés sont en voie de guérison, c’était dévastateur de voir autant d’entre vous touchés. »

Pendant ce temps, une fan a décrit les blessures qu’elle a subies, après avoir été l’une des milliers de personnes bombardées de grêle sur la salle de concert en plein air.

« J’ai quelques bosses et ecchymoses le long du dos sur la hanche », a déclaré Jessica Thompson à FOX Weather jeudi.

Elle était l’une des au moins 90 spectateurs qui ont été blessés pendant la tempête de grêle.

« Il n’y avait jamais eu une seule fois un avertissement de grêle, sinon nous serions partis », a fait remarquer Thompson.

Elle a rappelé les moments où la grêle massive est tombée sur le site.

Thompson a expliqué que l’annonceur leur avait conseillé de « Mettez-vous immédiatement à l’abri, trouvez une couverture. La grêle approche », et a ajouté qu’elle avait ressenti une douleur instantanée à cause de la grêle.

« Tout d’un coup, des grêles de la taille d’une balle de golf et de la taille d’un quart ont commencé à nous bombarder la tête et le dos », a-t-elle déclaré.

Thompson a poursuivi en disant qu’elle et ses amis ont pu se réfugier sous la table de marchandises.

ONE DIRECTION STAR LOUIS TOMLINSON SUR RESTER POSITIF APRÈS LA MORT DE SA MÈRE ET SA SŒUR

« Nous avons vidé… des boîtes pleines de t-shirts et tout. Nous l’avons juste placé sur nos têtes, et nous nous sommes assis là et nous l’avons pris », a expliqué Thompson.

Elle a dit que les cris des personnes frappées par la grosse grêle étaient forts alors que les gens tentaient chaotiquement de se mettre à l’abri.

Après que le mauvais temps se soit calmé, le chanteur de One Direction a continué à remercier son équipe de tournée et les premiers intervenants pour leur « rapidité et leur attention » tout en travaillant « sans relâche » dans « des circonstances aussi extrêmes ».

Tomlinson a assuré aux fans que son équipe travaillait dur pour reprogrammer les dates de tournée et a suggéré aux spectateurs de conserver leurs billets jusqu’à ce qu’il y ait plus de mises à jour.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Guérissez-vous bientôt, et je serai bientôt de retour à Red Rocks ! le chanteur de « Two of Us » a conclu sa déclaration.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le joueur de 31 ans doit se produire samedi à Seattle, dans l’État de Washington, pour poursuivre sa tournée « Faith in the Future World Tour ».

Selon FOX Weather, « la menace d’orages supplémentaires apportant de grosses grêles se profile dans l’est du Colorado jusqu’à la fin de la semaine de travail ».