Le concert est terminé: le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, s’apprête à quitter son poste le plus élevé

EDMONTON – Ne pleure pas pour moi, Alberta, je partais de toute façon.

C’est le message du chant du cygne du premier ministre Jason Kenney alors qu’il se prépare à quitter le poste le plus élevé de la province, expulsé par le même Parti conservateur uni qu’il a voulu créer.

“Je n’avais jamais eu l’intention d’être dans ce concert pendant longtemps”, a déclaré Kenney à un public plus tôt ce mois-ci. Il avait prévu une autre élection provinciale, a-t-il dit.

Au lieu de cela, les membres de l’UCP choisissent un nouveau chef jeudi, tournant la page d’un récit édifiant qui a vu la philosophie et le style de gestion de Kenney se transformer en une catastrophe unique en une génération.

Kenney, dont le bureau n’a pas répondu aux demandes d’interview pour cette histoire, a remporté le succès aux élections provinciales de 2019.

L’ancien député de Calgary a démâté le NPD de Rachel Notley en utilisant un plan audacieux qui a uni deux factions conservatrices en guerre.

C’était un temps de malheur. L’économie de l’Alberta était dans le marasme, son secteur pétrolier et gazier dans la phase d’effondrement de son cycle traditionnel d’expansion et d’effondrement. Les budgets saignaient des déficits de plusieurs milliards de dollars.

Certains Albertains étaient en colère contre Ottawa au sujet des règles jugées entraver les projets énergétiques. Et ils se sentaient comme des ventouses, donnant des milliards de dollars en paiements de péréquation et en retour étant ignorés ou diabolisés en tant que criminels du climat.

Ils cherchaient un bâton avec lequel frapper le premier ministre Justin Trudeau.

Kenney était ce bâton. Il est venu avec une «stratégie de riposte», jurant d’affronter Trudeau et les autres heureux tueurs à gages de «l’élite laurentienne» déterminés à étrangler la «poule aux œufs d’or» énergétique du Canada.

Pour lui, le pétrole et le gaz n’étaient pas seulement de bonnes affaires. C’était une vocation plus élevée, une «cause morale» de redistribuer la richesse de la terre aux nations voisines afin qu’elles puissent éviter de l’acheter à des dictateurs qui violent les droits de l’homme.

Prenant les rênes du pouvoir, il se met au travail.

Kenney a réduit l’impôt sur le revenu des sociétés, aboli la taxe sur le carbone à la consommation de l’ancien gouvernement néo-démocrate, réduit le financement de l’enseignement postsecondaire, lancé davantage de soins privés dans le système de santé public, réduit le salaire minimum pour les enfants, est entré en guerre avec les enseignants, a demandé des réductions de salaire dans le public secteur, ont déchiré les accords de négociation négociés et ont attaqué les médecins et les infirmières comme des sous-performants comparativement surpayés.

Il a parié gros et a perdu 1,3 milliard de dollars sur l’oléoduc Keystone XL qui a échoué.

Le plan de Kenney pour l’Alberta était fondé sur le conservatisme de « la prospérité d’abord », a déclaré le politologue Jared Wesley de l’Université de l’Alberta.

Kenney, a déclaré Wesley, l’a expliqué dans son premier discours en tant que chef de l’UCP en 2017 en rappelant à ses partisans que “pour être une société compatissante et généreuse, vous devez d’abord être prospère”.

Wesley a déclaré qu’une telle philosophie a peut-être capturé l’humeur des conservateurs et captivé les autres, “mais comme les Albertains et leur gouvernement ont été forcés (pendant COVID-19) entre la prospérité et la compassion – ou comme Kenney l’a dit “des moyens de subsistance et des vies” – son l’accent mis sur les moyens de subsistance était vraiment déconnecté de ce que les gens recherchaient. »

La politologue Laurie Adkin a déclaré que la doctrine de la prospérité d’abord était étroitement définie au profit de quelques privilégiés.

“Il n’y avait vraiment aucune lumière entre le gouvernement Kenney et l’industrie pétrolière et gazière, et ce n’est pas bon pour la démocratie”, a déclaré Adkin de l’Université de l’Alberta.

“Le gouvernement doit représenter l’intérêt public et non un seul secteur économique au détriment de tout le reste.”

Le calcul était simple, le corollaire évident : si l’identité de l’Alberta est définie par la prospérité économique grâce au pétrole et au gaz, alors ceux qui contestent cette vision du monde sont, eh bien, anti-albertains.

Kenney et son UCP ont vilipendé la gauche verte et les critiques de haut niveau des sables bitumineux comme David Suzuki et Tzeporah Berman. Lorsque l’adolescente verte de renommée mondiale Greta Thunberg est arrivée à la législature, Kenney a quitté la ville.

Kenney s’est moqué du gouvernement néo-démocrate de Notley en le qualifiant de serviteur docile du programme de destruction du pétrole de Trudeau, se prosternant pour des miettes, arrachant à la “licence sociale”.

Le Québec était un ingrat, combattant les pipelines d’une main tout en acceptant l’argent de la péréquation de l’Alberta de l’autre. Un gouverneur américain contestant un pipeline transfrontalier était « en état de mort cérébrale ».

Pour lutter contre les insultes sur le pétrole et le gaz, Kenney a dépensé des millions pour créer une «salle de guerre» qui a livré un défilé de gaffes, y compris une bagarre publique avec un dessin animé pour enfants sur Bigfoot.

Kenney a lancé une enquête publique de 2,5 millions de dollars sur le financement étranger de groupes verts nationaux luttant contre les sables bitumineux de l’Alberta. Il n’a jamais tenu d’enquête publique, a dépassé le temps et le budget et a déterminé que le financement était relativement modeste et totalement légal.

Au fil du temps, la balise ennemie s’est élargie. Kenney a qualifié le NPD de déloyal pour sa critique du COVID-19. Il a lié la critique d’un intervieweur à la radio de son gouvernement à une attaque contre l’Alberta elle-même. Les journalistes ont parfois été considérés comme des complices du NPD ou de groupes d’intérêts spéciaux.

Aucun quartier n’a été donné, même dans les bons moments. Lorsque Trudeau est venu à Edmonton pour annoncer un programme conjoint de garde d’enfants à 10 $ par jour, Kenney, du podium, a déclaré que l’argent était de toute façon recyclé des fonds provinciaux et que le Québec avait obtenu une meilleure offre.

Alors que COVID-19 frappait de plein fouet en 2020, décimant l’économie, Kenney s’est retrouvé à mener une guerre sur deux fronts alors que des divisions bouillonnantes entre lui et son caucus et son parti explosaient.

Ces divisions avaient commencé avant les élections, lorsque Kenney avait promis que son UCP serait dirigé par et pour les membres, mais lors de la convention fondatrice du parti en 2018, il a déclaré aux journalistes “Je tiens la plume” sur ce qui sera et ne sera pas politique.

L’UCP a gagné en 2019 grâce à la force des votes ruraux, a déclaré le politologue Duane Bratt. Mais lorsque Kenney a choisi son premier cabinet, il était centré sur Calgary, laissant les députés d’arrière-ban mécontents bouillonner en silence, prêts à repousser lorsque les choses allaient mal.

“C’était un gouvernement du haut vers le bas”, a déclaré Bratt de l’Université Mount Royal de Calgary.

“Il n’avait pas de bonnes relations avec ses députés. Il a embauché des chiens d’attaque comme membres du personnel. Et ils n’ont tout simplement pas intimidé le NPD, les journalistes et les membres du public, mais aussi leurs propres députés.”

Le gouvernement de Kenney a été salué lors de la première vague de COVID-19, invoquant des règles et des fermetures pour limiter les rassemblements, contenir la maladie et maintenir les hôpitaux en activité.

Mais dans les vagues suivantes, la promesse de Kenney d’équilibrer “la vie et les moyens de subsistance” l’a laissé berner par ceux qui voulaient des règles pour empêcher les hôpitaux de se cratérer et ceux qui estimaient que les règles étaient inutiles et une violation de la liberté personnelle.

Il a tenté de trouver un juste milieu magique, ce qui a entraîné des restrictions mouvantes : régionales, provinciales, allumées pour les uns, éteintes pour les autres. Chaque fois, il a attendu que le système de santé de l’Alberta soit au bord de l’effondrement avant d’agir, avec des milliers de chirurgies annulées et des salles d’attente bloquées.

Il a annoncé que l’Alberta était ouverte pour de bon à la fin du printemps 2021, toutes les restrictions devant être levées plus tôt que le reste du Canada dans le cadre d’une campagne “Best Summer Ever”. Il y avait des chapeaux avec ce slogan et des tweets aux opposants : “La pandémie se termine. Acceptez-la.”

En quelques mois, le COVID-19 avait submergé les hôpitaux de l’Alberta de manière si catastrophique que les règles de triage étaient imminentes et que les Forces armées ont appelé.

Une action extrême était nécessaire, alors Kenney a introduit un type de passeport vaccinal, quelque chose qu’il avait promis de ne jamais faire – un revirement politique qui a enragé de nombreux membres de son parti.

Puis vint le blâme.

Kenney a déclaré qu’il aurait agi plus tôt, sauf que son médecin-hygiéniste en chef n’avait rien recommandé. Des mois plus tard, il a déclaré que les responsables des services de santé de l’Alberta avaient gâché sa prise de décision en fournissant des chiffres de capacité de lits changeants.

Le concert n’allait pas bien. Les chiffres des sondages étaient en chute libre. Les députés d’arrière-ban de l’UCP ont ouvertement remis en question les restrictions – et Kenney.

Et il y avait des scandales qui s’entassaient comme des voitures sur une autoroute.

Alohagate: un groupe de membres du caucus de Kenney a ignoré les appels à rester à la maison pendant Noël pour éviter la propagation du COVID-19 et s’est envolé vers des climats ensoleillés tandis que les Albertains frissonnaient à la maison sous des limites de rassemblement strictes.

Le président du caucus de l’UCP, Todd Loewen, a démissionné de son poste et a été expulsé du caucus après avoir demandé publiquement à Kenney de démissionner pour avoir bâclé des dossiers vitaux, ignoré l’arrière-ban et dirigé une administration descendante et sourde.

“Nous ne nous sommes pas unis autour d’une loyauté aveugle envers un seul homme”, a déclaré Loewen.

Kenney et certains confidents du cabinet ont été subrepticement photographiés sur le balcon de son bureau en train de prendre un verre et de dîner en violation évidente des règles de distanciation.

Le premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’infraction aux règles. Mais alors que l’indignation montait, il a annoncé que son équipe était revenue sur les lieux du dîner, a sorti le ruban à mesurer, a vérifié les chaises et a conclu que, oui, ils s’étaient rassemblés trop près.

Un tel éclairage au gaz, gloussa Notley pendant la période des questions.

Il y avait plus : une poursuite alléguant que le bureau du premier ministre favorisait un « environnement de travail empoisonné » ; soirées alcoolisées au bureau de la législature du ministre de l’Agriculture ; le ministre de la Justice tente de s’immiscer dans l’administration de la justice en appelant le chef de la police d’Edmonton pour une contravention.

Bourdonnement en arrière-plan était une enquête de longue date de la GRC sur une potentielle fraude d’identité criminelle lors du vote qui a vu Kenney élu chef de l’UCP.

Et cela s’ajoutait à l’adoption par le gouvernement de Kenney d’une loi en 2019 qui limogeait le responsable électoral enquêtant sur l’UCP de Kenney pour violations de la campagne.

Alors que le calendrier passait à 2022, les battements de tambour de la dissidence se sont intensifiés, alors même que le COVID-19 reculait et que les prix du pétrole et du gaz montaient en flèche, ramenant l’Alberta à des excédents budgétaires de plusieurs milliards de dollars.

Les mécontentements de l’UCP cherchaient à accélérer un examen de la direction du parti.

Ce vote a été déplacé, remplacé par un vote spécial d’une journée, puis modifié à nouveau par un référendum par correspondance. Les critiques ont déclaré que l’équipe de Kenney déplaçait les poteaux de but pour éviter de perdre.

Kenney a qualifié ses détracteurs de “fous” puis, dans son discours de lancement du vote à la direction, a demandé leur pardon.

Peu importe.

Le 18 mai, il a obtenu un soutien de 51 % – techniquement assez pour survivre, mais il a dit qu’il était temps de partir.

Jeudi, les membres de l’UCP se réunissent à Calgary pour sceller son sort.

Le résultat ne fait aucun doute. Un nouveau premier ministre sera choisi.

Le concert est terminé.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 octobre 2022.