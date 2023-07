Le concert du Princeton Summer Choir est prévu pour le 19 juillet – Shaw Local

Princeton Summer Choir tiendra un concert à 18 h le mercredi 19 juillet à l’auditorium du Conseil Sally Skinner de Princeton High School, 103 S. Euclid Ave. membres de la communauté.

Le concert présentera une grande variété de sélections telles que « Sing My Child », « Dis Train », « Summer Wind » et plus encore.

Le concert est gratuit, tous les dons sont les bienvenus et seront distribués aux organisations caritatives/à but non lucratif locales.