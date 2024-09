Le concert d’Olivia Rodrigo à PH suscite une demande record

Avec des billets de concert au prix de seulement 1 500 pesos chacun dans tous les niveaux, le spectacle « GUTS » d’Olivia Rodrigo en octobre aux Philippines est devenu un événement historique.

Le concert de la chanteuse philippine américaine a suscité une demande sans précédent, avec près de 800 000 fans sur la liste d’attente pour obtenir l’une des places limitées. Cette réponse massive souligne que le pays est définitivement son territoire, et son identité de Philippine y contribue.

L’élément clé qui distingue le concert philippin de l’artiste récompensée aux Grammy Awards est son initiative visant à maintenir les billets à un prix abordable pour les fans, les Philippins l’appelant « presyong kababayan ». Le producteur du concert Live Nation a également veillé à ce que les revendeurs ne puissent pas les revendre à des prix gonflés.



Alors que près de 800 000 fans faisaient la queue en ligne pour acheter des billets et que seulement 50 000 places étaient disponibles à la Philippine Arena de Bulacan, de nombreux fans ont exprimé leur frustration de ne pas avoir pu obtenir de billets en faisant référence aux paroles emblématiques de Rodrigo, telles que « Jealousy, jealousy ». Ces lignes ont parfaitement exprimé la déception de ceux qui ont raté la vente initiale.

Heureusement, il y a encore de l’espoir pour ceux qui l’ont raté : une vente de billets au comptoir ouvrira le 29 septembre, donnant aux fans une autre chance d’assister au concert.

Outre l’enthousiasme des fans, des célébrités philippines se sont également jointes à l’excitation. L’actrice Andrea Brillantes s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer son enthousiasme pour le concert.

Dans son message, elle a partagé avec humour sa panique, déclarant frénétiquement qu’elle ne pouvait absolument pas avoir d’engagements professionnels le 5 octobre, le jour du concert, en déclarant : « BLOCK OFF YAN BLOCK OFF !

Le concert de Rodrigo à Bulacan marque l’étape philippine de la partie asiatique de sa tournée mondiale « GUTS ». Avant d’arriver dans le pays, elle se produira dans les principales villes d’Asie, notamment Bangkok, Séoul, Hong Kong et Tokyo.

Avec les bénéfices du concert qui soutiennent sa campagne mondiale «Fonds pour le bien« initiative visant à autonomiser les femmes et les filles, l’événement n’est pas seulement une étape musicale mais aussi une contribution significative à une cause plus vaste.





