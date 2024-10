Le concert de Shreya Ghoshal suscite la romance ; La proposition sincère et son geste laissent les fans impressionnés

Les trolls ciblent AbRam après que sa vidéo « SRK Ko Salam Bolna » soit devenue virale

Le plus jeune fils de Shah Rukh Khan, AbRam, a récemment été repéré par des paparazzi à Mumbai. Alors qu’il montait dans sa voiture, il a souri et fait signe aux photographes. Un photographe lui a dit joyeusement : « Shah Rukh monsieur ko salaam bolna ! » ce à quoi AbRam a répondu par un signe de tête et un sourire. La vidéo de cette charmante interaction est rapidement devenue virale, de nombreux fans louant sa « réaction mignonne ». Cependant, certains internautes se sont demandé pourquoi il n’avait pas dit « Ram Ram » et l’ont même critiqué pour ses « cernes ». Cela soulève la question : est-il approprié de cibler un enfant présentant une telle négativité ? Laissez vos commentaires et partagez vos points de vue.

