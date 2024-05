Le concert de Nicki Minaj à Manchester Co-op Live supprimé après son arrestation à Amsterdam

Reuters Nicki Minaj a déclaré avoir passé entre cinq et six heures en prison à Amsterdam

Les fans de Nicki Minaj étaient en colère après que le concert de la rappeuse américaine au Co-op Live Arena de Manchester ait été annulé à la dernière minute, suite à son arrestation à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam. Minaj a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’exporter des drogues douces avant d’être condamnée à une amende et autorisée à poursuivre son voyage, a indiqué la police néerlandaise. Cependant, elle n’est pas arrivée à Manchester à temps pour son concert de samedi, qui a été reporté car environ 20 000 fans étaient dans l’arène attendant qu’elle monte sur scène. Parmi eux, Imogen Pope, 18 ans, de Newton-le-Wilows dans le Merseyside, qui s’est dite « assez furieuse ». « J’ai dépensé 150 £ pour mon billet et j’ai réservé un jour de congé. Nous sommes restés là pendant environ trois heures à attendre et on nous a dit que cela n’arriverait pas », a-t-elle déclaré. « Je suis vidé. » Ellis Day, 17 ans, de Cheshire, s’est dit « absolument dévasté ». « Nous sommes venus ici, nous avons passé toute la journée à nous préparer, pour voir cela se produire. « C’est vraiment décevant quand nous avons plein d’espoir et dépensé de l’argent, et qu’on nous dit à la toute dernière minute qu’elle ne se présentera pas. »

Certains fans faisaient la queue depuis samedi matin

Les fans ont été autorisés à entrer dans l’arène à 19h00 BST et espéraient que le concert aurait lieu jusqu’à l’annonce du report, qui est intervenue juste après 21h30 BST – à peu près au moment où elle était censée monter sur scène. . Il y a eu quelques huées dans l’arène de Manchester, avant que tout le monde ne sorte. Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et des données de vol, l’avion censé transporter Minaj était toujours à Amsterdam lorsque le spectacle de Manchester a été reporté. « Je suis déçu car j’ai vu cet après-midi que Nicki Minaj avait été arrêtée à Amsterdam », a déclaré Kian Young, 23 ans, venu de Scunthorpe dans le Lincolnshire. L’arrestation échappait au contrôle de l’arène, mais M. Young était l’un des nombreux à se demander pourquoi aucune déclaration officielle n’avait été faite plus tôt. « Je ne comprends pas pourquoi la Co-op Arena n’a pas parlé à ses fans. Pourquoi ne l’ont-ils pas annulé à 17h00 ? « Tout le monde est venu, ma femme pleure. Pourquoi ne pas nous dire que c’est annulé avant de nous faire entrer ? »

Kian Young (à gauche) a déclaré que le concert aurait dû être annulé plus tôt

C’est le dernier problème en date à frapper la nouvelle arène de 450 millions de livres sterling, qui a également été contrainte de reporter ou de déplacer des concerts d’Olivia Rodrigo, Take That et Peter Kay ces dernières semaines après avoir subi une série de retards et de problèmes techniques. Certains fans ont carrément blâmé le rappeur superstar. Olivia Gibson, 21 ans, de Newcastle, a déclaré qu’elle était désormais une « ancienne fan », et Minaj a l’habitude d’être en retard et aurait dû lui accorder plus de temps pour voyager. « Je me sens consternée. Mais aussi, d’une certaine manière, je ne suis pas choquée », a-t-elle déclaré. « Et ce n’est pas la faute de Co-op Live. C’est la faute de Nicki Minaj. Elle a juste laissé tomber tous ses fans. »

Olivia Gibson, à gauche, a été déçue après le report de dernière minute

Anna, une autre titulaire d’un billet, est venue de Pologne avec son petit ami et a déclaré qu’ils avaient dépensé environ 1 000 £ au total pour le voyage. « Je suis très en colère parce que mon petit ami m’a donné un billet pour le concert de la Saint-Valentin », a-t-elle déclaré. « Nous sommes venus de Pologne pour ce concert. « Elle sait que c’est complet ici. C’est beaucoup d’argent. » D’autres fans inconditionnels ont refusé de blâmer Minaj. Shaz Shah, 23 ans, de Manchester, a déclaré : « Ce qui s’est passé ce soir n’est certainement pas la faute de l’artiste – c’est un problème qui s’est produit dans un autre pays et cela ne devrait pas lui être imputé. « Co-op Live aurait dû être un peu plus transparent et nous le dire un peu plus tôt. Les gens ont réservé des jours de congé, ils ont acheté des billets, juste pour que cela soit annulé. L’affaire aurait dû être aggravée plus tôt. »

Les fans ont reçu des cartes préparées à l’avance portant une annonce de Co-op Live

Sur les réseaux sociaux, Minaj a déclaré qu’elle était restée dans une cellule de prison entre cinq et six heures et qu’elle était finalement arrivée à son hôtel de Manchester vers minuit. « Ils ont réussi leur plan de ne pas me laisser monter sur scène ce soir », a-t-elle écrit sur X, sans dire à qui elle faisait référence. « S’il vous plaît, s’il vous plaît, acceptez mes excuses les plus profondes et les plus sincères. « Ils savaient certainement exactement comment me faire du mal aujourd’hui, mais cela aussi passera. « Ils ont fait ça encore et encore et encore et encore et encore et j’ai tellement essayé de ne pas en parler parce que [because] vous méritez juste d’avoir les bonnes choses. Je déteste vous impliquer dans quoi que ce soit qui n’est pas uniquement destiné au divertissement. » Elle a dit qu’elle espérait annoncer une date reportée dimanche, promettant un « bonus supplémentaire » pour ceux qui ont un billet.

Reuters Minaj avait déjà réservé un deuxième rendez-vous à Co-op Live pour jeudi