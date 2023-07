Le concert de Jason Aldean dans le Massachusetts temporairement évacué en raison de conditions météorologiques extrêmes

Le concert de Jason Aldean à Mansfield, dans le Massachusetts, a connu un début difficile après l’évacuation temporaire de la salle en raison de conditions météorologiques extrêmes.

La star country de 46 ans, qui devait monter sur scène au Xfinity Center à 19 h 30 HE, a partagé une capture d’écran de l’annonce de l’évacuation sur son histoire Instagram peu après 20 h.

« Alerte météo violente. Nous évacuons le site. Dirigez-vous calmement vers la sortie la plus proche et cherchez un abri dans vos véhicules. Veuillez rester à l’écoute des réseaux sociaux du site pour les mises à jour », indique l’annonce.

Le Xfinity Center a également publié l’annonce sur ses comptes de médias sociaux. Un tweet du site a noté que l’évacuation était « due aux intempéries et à l’approche de la foudre ».

JASON ALDEAN RÉCUPÉRANT APRÈS UNE SORTIE BRUTE DE CONCERT EN RAISON D’UN ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR: « C’ÉTAIT ASSEZ INTENSE »

Le compte a ensuite fourni une mise à jour dans un tweet qui disait: « Si vous êtes toujours dans la salle, veuillez vous mettre à l’abri. N’essayez pas d’évacuer. Nous sommes toujours sous un abri en place avec l’espoir de continuer le spectacle une fois qu’il sera en sécurité . » Dans une autre mise à jour, le compte Twitter du Xfinity Center a déclaré aux spectateurs qu’une décision n’avait pas encore été prise s’il était sûr de poursuivre le spectacle.

Vers 21h30, Aldean a révélé que le spectacle reprendrait alors qu’il partageait une autre annonce de la salle.

« BONNE NOUVELLE ! Le concert de Jason Aldean de ce soir se poursuivra ! Les portes sont maintenant ouvertes. Veuillez vous diriger vers les portes et avoir vos billets ouverts sur votre téléphone et prêts à être scannés pour faciliter l’entrée dans la salle. Jason Aldean sera sur scène à 22h00. »

L’évacuation survient un peu plus d’une semaine après que le concert du hitmaker « You Make It Easy » au Blossom Music Center de Cuyahoga Falls, Ohio, le 21 juillet, a été reporté au 17 septembre en raison d’une violente tempête qui a ravagé le nord-est de l’Ohio, provoquant de lourdes pluies et inondations.

Le concert d’Aldean le 17 juillet à Hartford, Connecticut a été brusquement écourté après que le chanteur ait souffert d’épuisement par la chaleur et se soit enfui de la scène au milieu de la chanson. Dans une vidéo qu’il a ensuite partagée sur les réseaux sociaux, il a informé ses fans qu’il « allait bien » et qu’il avait reçu des fluides intraveineux. Le lendemain, le concert a été reporté au 30 juillet et le natif de Géorgie s’est produit ce soir-là à Saratoga Springs, New York, comme prévu.

Le quintuple nominé aux Grammy Awards participe actuellement à sa « Desperado Highway Tour » de 31 dates, qui a débuté le 14 juillet à Bethel Woods, NY. Les malheurs du concert d’Aldean surviennent après que la sortie du clip vidéo de sa chanson « Try That In A Small Town » a déclenché un contrecoup.

Dans le clip vidéo, Aldéen raconte comment les petites villes ne supporteraient pas le genre d’émeutes et d’anarchie auxquelles de nombreuses villes du pays ont été confrontées au cours de l’été 2020.

La semaine dernière, Aldean a nié que « Try That In A Small Town » ait des connotations raciales après que les critiques ont exprimé leur mépris pour le nouveau clip.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet de la comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM », Aldean a partagé avec ses près de 8 millions de fans sur les réseaux sociaux.

« Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses. »

Country Music Television (CMT) a retiré la vidéo de la rotation trois jours après sa diffusion initiale, ont confirmé les représentants de Fox News Digital. CMT n’a pas fourni plus d’informations sur les raisons pour lesquelles la vidéo a été retirée des ondes.

Cependant, les flux d’Aldean pour « Try Selon Luminate, qui suit les flux et les ventes de musique, les flux audio et vidéo de la dernière chanson d’Aldean sont passés de 987 000 à 11,7 millions, soit une augmentation de 999 % la semaine après la sortie du clip vidéo.

JASON ALDEAN RÉPOND À LA CRITIQUE DU VIDÉO DE MUSIQUE COUNTRY : « CELUI-CI VA TROP LOIN »

Luminate a également confirmé à Fox News Digital que les ventes pour « Essayez ça dans une petite ville » ont également grimpé. La semaine avant qu’Aldean ne publie le clip vidéo, il a vendu 1 000 titres. La semaine dernière, la chanson de musique country a vendu 228 000 titres. « Try that In A Small Town » a bondi de 999 % depuis que la chanson est devenue un sujet tendance en ligne.

Une autre réalisation majeure pour Aldean est survenue lundi. « Try That In A Small Town » était deuxième sur la liste Hot 100 de Billboard. Cela marque la première place du chanteur de musique country au deuxième rang du classement, avec « Dirt Road Anthem » obtenant la septième place en juillet 2011.

Lundi, Aldean a remercié ses fans pour leur soutien indéfectible dans un message qu’il a partagé sur Twitter. Il a mis en ligne un montage vidéo qui comprenait des extraits de certaines de ses émissions récentes avec la chanson jouée en arrière-plan.

« Merci les gars. Prêts à vous revoir ce week-end ! » Aldean a écrit, ajoutant un drapeau américain et un emoji à bascule.

La vidéo comprenait un clip d’Aldean s’adressant à ses fans lors de l’une de ses récentes émissions.

« Alors, quelqu’un m’a demandé: » Hé mec, tu penses que tu vas jouer cette chanson ce soir? « » Aldean est entendu dire dans une partie de la vidéo. « La réponse était simple. Les gens ont parlé et vous avez parlé très, très fort cette semaine. »

Caroline Thayer et Tracy Wright de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.