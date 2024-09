Le concert de Jane’s Addiction se termine après que Perry Farrell a frappé Dave Navarro

J’ai été surpris en train de m’entraîner : Un concert des Jane’s Addiction réunis à Boston a pris fin brusquement vendredi soir lorsqu’un Perry Farrell clairement enragé a donné un coup de poing au guitariste Dave Navarro – et a été retenu par les membres de l’équipe, semblant toujours physiquement agité alors qu’il était bousculé hors de la scène.

Plusieurs membres du public ont partagé leur vidéo dramatique de l’altercation depuis différents points de vue dans la foule après la fin désastreuse du concert. La vidéo montre le groupe en train de jouer « Ocean Size », le 11e morceau d’un set qui s’étend généralement sur 14 ou 15 chansons, lorsque des ennuis éclatent entre les deux membres les plus célèbres du groupe vétéran.

Certains fans ont rapporté sur les réseaux sociaux que la tension semblait monter depuis plusieurs chansons avant que les choses ne deviennent physiques. Une vidéo de la préparation de la bagarre montre Ferrell grogner violemment en direction du public, avant de se tourner vers sa droite et de commencer à émettre ces soufflets vers Navarro, en gros plan. Il semble heurter agressivement le guitariste, qui finit par arrêter de jouer et pose une main sur la poitrine de Farrell pour établir une distance. Puis le chanteur semble donner un coup de poing dans la région de la poitrine de Navarro. À ce moment-là, trois hommes, dont le bassiste Eric Avery, peuvent être vus en train de dire « stop » en entourant Farrell, qui est finalement forcé de quitter la scène par le trio, toujours en difficulté alors qu’il est poussé dans les coulisses.

Une fois Farrell parti, le reste du groupe – y compris Navarro – s’est avancé vers l’avant de la scène pour faire un adieu plus doux à la foule, semblant calmes alors qu’ils s’embrassaient, applaudissaient le public, tapaient sur leur cœur et offraient un signe de paix.

L’altercation a immédiatement explosé sur les réseaux sociaux, avec une multitude de blagues – y compris d’innombrables comparaisons avec Oasis – ainsi que des inquiétudes plus sérieuses exprimées pour le bien-être des membres du groupe impliqués.

« J’étais là », a tweeté @deanasc1 sur X. « La foule était perplexe. À moitié énervée que le spectacle se soit terminé plus tôt et à moitié excitée que nous ayons peut-être vu le dernier spectacle de Jane A de tous les temps. »

« Jane’s Addiction a rompu avant Oasis omg », a tweeté l’utilisateur @Tribecalledflex.

Sur setlist.fmla section des notations du concert de Boston offrait une juxtaposition ironique d’anecdotes sur le concert, en lisant : « Remarque : La batterie de Stephen Perkins était équipée de ballons pour célébrer son anniversaire. Le spectacle s’est terminé plus tôt que prévu après que Perry Farrell ait frappé Dave Navarro .”

Les représentants de presse de Jane’s Addiction et du promoteur de la tournée, Live Nation, n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter vendredi soir.

J’ai probablement vu le dernier concert de Jane’s Addiction ce soir à New York. Perry Farrell est complètement incohérent, le groupe est clairement furieux contre lui. Tous les autres, en revanche, sonnent mieux que les enregistrements live que j’ai entendus à leur apogée. — M. Howard (@MrHoward) 11 septembre 2024

Des rumeurs avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux au sujet des concerts de Jane’s Addiction plus tôt cette semaine à New York, qui se déroulaient au Rooftop du Pier 51. Lors du premier des deux concerts qui s’y déroulaient, Farrell avait admis au public qu’il n’était pas en grande forme vocale, déclarant, semble-t-il, « Mesdames et messieurs, je dois être honnête avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma voix. Je n’arrive tout simplement plus à prononcer les notes tout d’un coup. » Le lendemain, son camarade de groupe Eric Avery a posté sur Instagram : « J’ai hâte de pouvoir à nouveau jouer dans cette salle spectaculaire sur le toit ce soir. Je suis optimiste que nous serons meilleurs. »

La nuit suivante à New York, les choses ont effectivement pris une tournure positive, selon un réviseur pour JamBase « J’avais vu les rapports sur l’état de Farrell mardi, j’étais donc inquiet lorsque Jane’s Addiction est arrivé. Toutes mes craintes se sont rapidement dissipées car ma première expérience avec Jane’s a été formidable. Farrell a bien chanté, Perkins a tout déchiré derrière la batterie, Navarro a déchiqueté et Avery a ancré le groupe avec son travail constant à la basse. Certaines des histoires (de Farrell) étaient captivantes et d’autres étaient décousues alors qu’il buvait une bouteille de vin. Il était également obsédé par un appareil qui, j’imagine, était censé ajouter des effets à sa voix mais qui n’avait pas beaucoup d’impact sur mon oreille. Cependant, lorsqu’il s’agissait de chanter les chansons, Farrell a réussi la plupart d’entre elles. »

Ironiquement, à la lumière de ce qui s’est passé depuis, le chanteur a mis un terme à une dispute lors du deuxième concert du groupe à New York. « Farrell a en fait arrêté ce dernier morceau après avoir remarqué une bagarre dans le public », a rapporté JamBase. « Farrell a demandé à un fan nommé « Bobby » de se réconcilier avec le membre du public avec lequel il se disputait. »

Une critique du spectacle du groupe à Tampa plus tôt ce mois-ci dans Farniente créatif peut avoir donné un aperçu de la tension entre Farrell et Navarro. Le critique de Floride a rapporté : « Farrell s’est lancé dans de nombreuses diatribes absurdes sur les pâturages de vaches, les champignons, le surf, la vie en Floride et les disputes avec son frère à propos de politique… À un moment donné, au cours d’une de ses divagations, Navarro a délibérément joué un accord fort et perçant sur sa guitare, presque pour faire taire Farrell et remettre le spectacle sur les rails. »

La première tournée de Jane’s Addiction depuis 15 ans est une co-tête d’affiche, avec un autre groupe bien-aimé des années 90, Love & Rockets, qui partage l’affiche.

Le concert fatidique de vendredi soir à Boston a eu lieu après une vingtaine de dates sur le programme de la double tournée du groupe, avec encore 15 dates à venir. Au moment où nous écrivons ces lignes, la tournée est toujours prévue pour se poursuivre et se terminer le 16 octobre au YouTube Theater de Los Angeles, retournant là où le groupe s’est déjà produit avec succès une fois au début de sa tournée à la mi-août.