Le concert de couronnement du roi Charles réunit à nouveau Fergie et le prince Andrew

Sarah Ferguson et son ex-mari, le prince Andrew, se sont assis côte à côte pour le concert de couronnement du roi Charles dimanche au château de Windsor.

Bien qu’elle n’ait pas été invitée à assister au couronnement officiel samedi à l’abbaye de Westminster, « Fergie » semblait être de bonne humeur tout en discutant avec son ex-mari.

Ferguson a confirmé le mois dernier dans l’émission télévisée « Loose Women » qu’elle n’avait pas reçu d’invitation à l’événement principal, mais qu’elle organiserait plutôt un salon de thé et célébrerait seule.

SARAH FERGUSON BRISE LE SILENCE SUR LE COURONNEMENT DU ROI CHARLES SNUB

L’ancien couple a parcouru un programme alors qu’il était assis dans les gradins ensemble avant d’assister à l’événement historique.

Le prince Andrew et Sarah Ferguson se sont mariés en 1986 et ont divorcé en 1996, des mois avant que le roi Charles ne divorce de la princesse Diana. Andrew et Ferguson partagent deux enfants, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

COURONNEMENT DU ROI CHARLES : TOP 5 DES MOMENTS VIRAUX

Ferguson a rendu hommage au nouveau roi et à la reine sur les réseaux sociaux samedi: « Sincères félicitations à Leurs Majestés, le roi et la reine », a-t-elle écrit.

Elle a reçu plus de soutien sur Instagram après avoir partagé une image de l’un de ses sept chiens prêt pour la fête. Ferguson a également hérité de deux des corgis de la reine Elizabeth lorsque le monarque est décédé en septembre.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST

« J’espère que vous avez préparé le bruant pour le couronnement de demain. Je l’ai certainement fait », a-t-elle écrit. « Aujourd’hui, j’ai préparé un thé digne d’un roi que j’ai partagé avec les résidents du Manor Care Home à Windsor pour les aider à célébrer. Bon week-end ! »

Ferguson avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’elle gardait la mémoire de la reine vivante grâce aux corgis bien-aimés d’Elizabeth.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’adorais nos promenades avec les chiens », a-t-elle déclaré. « Lors de nos promenades, nous parlions des jardins et de ce qui fleurit. Elle avait juste la meilleure imagination chaque fois que je lui parlais de mon dernier livre pour enfants. Elle sautait directement dans l’histoire. »

« Elle était une telle force directrice dans ma vie, plus une mère pour moi que ma propre mère ne l’était, en fait. Et je vivrai toujours par son exemple remarquable. »