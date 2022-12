Le concert de Bad Bunny au Mexique est complet, mais de nombreux détenteurs de billets ont été refusés

Bad Bunny, un artiste portoricain né Benito Antonio Martínez Ocasio, est connu pour son style excentrique, ses paroles féministes et ses rythmes reggaeton imprégnés des sons caribéens de la salsa et du mambo et est connu pour donner son cœur à ses spectacles. Ce n’est pas seulement une soirée de divertissement, c’est une expérience : des vidéos aériennes de concerts récents montrent des foules sautant si fort à l’unisson qu’elles semblent être dans une piscine à vagues géante dans un parc aquatique tandis que des lance-flammes se déclenchent autour d’eux.

Tous ses fans mexicains n’ont pas été malchanceux le week-end dernier.

Claudia Murillo, 38 ans, a emmené son fils de 8 ans au spectacle et a déclaré qu’il avait fallu environ une heure pour entrer. Mme Murillo, consultante en dispositifs médicaux, a été déçue d’avoir été expulsée du site Web de Ticketmaster au printemps dernier lorsque elle a essayé de faire la queue en ligne pour acheter des billets lors de leur sortie officielle.

Après avoir perdu sa place sur le site Web de Ticketmaster, elle a fini par acheter des billets à un revendeur pour 9 000 pesos chacun, soit environ 455 $, trois fois le prix officiel.

Vendredi soir, elle et son fils ont dû traverser une foule de personnes en colère pour se rendre à l’entrée.

“Une fille derrière moi a commencé à prier lorsque nous avons vu tous ces gens marcher vers la sortie, en colère et criant qu’on leur avait refusé”, a déclaré Mme Murillo. « La fille disait : ‘Mon Dieu, je ne t’ai jamais rien demandé. S’il y a une chose que je te demande dans ma vie, c’est d’entrer dans ce concert.

Lorsque Mme Murillo et son fils sont finalement entrés dans le stade, ils ont découvert un étage à moitié vide.

Mme Rodriguez, qui travaille comme gardienne de nuit et dans une clinique vétérinaire, a déclaré qu’on lui avait dit qu’elle serait remboursée du coût de son billet, qu’elle a dû utiliser ses économies pour payer. Mais elle se souvient avoir rencontré un autre fan de Bad Bunny au milieu du chaos la semaine dernière, qui s’était rendu dans la capitale à plus de 600 miles de la ville mexicaine de Torreon. Cette fan, a déclaré Mme Rodriguez, ne récupérera jamais tout l’argent qu’elle a dépensé en hôtels, vols et hébergement pour assister à un concert auquel elle n’a jamais participé.

Beaucoup de gens ont économisé leur salaire et « voulaient le dépenser pour une expérience qui était importante pour eux », a déclaré Mme Rodriguez. “J’ai payé tellement cher, pour rien.”