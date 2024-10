LE CONCERT D’AVENTURE SYMPHONIQUE ASSASSIN’S CREED® SE DONNE À MONTRÉAL ET TORONTO LES 6 ET 10 AVRIL 2025

Au cours des 15 dernières années, la franchise Assassin’s Creed est devenue l’une des séries de jeux vidéo les plus appréciées et les plus populaires de tous les temps, devenant synonyme de narration riche et captivante, de reconstitutions spectaculaires de mondes et de sa capacité à permettre aux joueurs de traiter l’histoire comme leur propre terrain de jeu personnel.

Créé en l’honneur du 15ème anniversaire de la franchise en 2022, Assassin’s Creed Aventure Symphonique est développé par l’équipe dynamique d’Overlook Events aux côtés des propres équipes créatives d’Ubisoft. Il présente un orchestre complet et une chorale – une centaine d’artistes sur scène – dans une expérience de concert unique et immersive qui couvre le voyage musical d’Assassin’s Creed depuis ses origines anciennes jusqu’aux décors modernes d’Animus. Dans ce concert-performance original, la narration des jeux est au cœur de l’expérience musicale. Le public pourra suivre chaque jeu principal de la saga avec son identité musicale individuelle, accompagné de montages vidéo sur écran, parfaitement synchronisés avec l’orchestre, le chœur et les solistes.

Le nouveau Canada ces dates font suite à une tournée européenne réussie, dont une première mondiale en Paris – regarder l’aftermovie ICI. La musique sera interprétée par l’Orchestre et le chœur FILMharmonique et dirigée par Francis Choinière.

« Ce concert n’est pas seulement une célébration d’une série de jeux bien-aimée ; c’est une expérience immersive qui relie les mondes du jeu et de la musique orchestrale », explique Choinière. « Chaque pièce est méticuleusement conçue pour refléter les récits et les émotions uniques de la saga Assassin’s Creed, invitant le public à revivre ces moments inoubliables de manière puissante. J’ai hâte de diriger cette bande originale emblématique et de partager cet incroyable voyage avec tous. les supporters. »

Assassin’s Creed Aventure Symphonique est soutenu et salué par les compositeurs de la franchise et le Montréal et Toronto les dates seront notamment suivies par Sarah Schachnercompositeur de la bande originale acclamée d’Assassin’s Creed Origins et Valhalla.

De plus, le concert sera introduit par un morceau exclusif intitulé From Depths of History, créé spécialement pour Assassin’s Creed Symphonic Adventure par le compositeur emblématique Jesper Kyd (Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations et Valhalla).

Pour plus d’informations et pour obtenir la liste complète des dates de tournée d’Assassin’s Creed Symphonic Adventure, veuillez visiter ce site Web. ICI.

À propos des événements Overlook

Overlook Events vise à être un destinataire de nouvelles idées combinant la créativité d’artistes talentueux avec la nécessité d’offrir aux passionnés des expériences nouvelles et innovantes tant dans le design que dans leur représentation. Overlook Events travaille avec les plus grands artistes et compositeurs pour développer des concepts originaux et les exporter à travers le monde, explorant les nombreuses possibilités permettant de créer des performances scéniques uniques.

À propos d’Assassin’s Creed

Depuis son lancement en 2007, la série Assassin’s Creed a vendu plus de 200 millions de jeux dans le monde. La franchise s’impose désormais comme l’une des séries les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. Reconnu pour avoir une narration parmi les plus riches et les plus captivantes de l’industrie, Assassin’s Creed transcende les jeux vidéo et s’étend à de nombreux autres médias de divertissement.

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes engagé à enrichir la vie des joueurs avec des expériences de divertissement originales et mémorables. Les équipes mondiales d’Ubisoft créent et développent un portefeuille de jeux approfondi et diversifié, mettant en vedette des marques telles que Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Celui de Tom Clancy Ghost Recon®, Just Dance®, Lapins Crétins®, Celui de Tom Clancy Rainbow Six®, The Crew® et Celui de Tom Clancy La Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs peuvent profiter d’un écosystème de services pour améliorer leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et se connecter avec des amis sur toutes les plateformes. Avec Ubisoft+, le service par abonnement, ils peuvent accéder à un catalogue croissant de plus de 100 jeux et DLC Ubisoft. Pour l’exercice 2023-24, Ubisoft a généré un chiffre d’affaires net de 2,32 milliards d’euros. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.ubisoftgroup.com.

© 2024 Ubisoft Divertissement. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

SOURCEUbisoft

Antoine Leduc-Labelle, COMMUNICATIONS, Responsable des relations publiques