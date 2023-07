Le concepteur de sites Web dans la décision de la Cour suprême sur les droits des homosexuels a cité un client qui nie avoir fait une demande de site de mariage – NBC New York

Un concepteur de sites Web du Colorado qui, selon la Cour suprême des États-Unis, a décidé vendredi de refuser de créer des sites Web de mariage pour les couples homosexuels, a cité la demande d’un homme qui affirme n’avoir jamais demandé à travailler avec elle.

La demande en litige, d’une personne identifiée comme « Stewart », n’était pas à la base du procès fédéral intenté à titre préventif il y a sept ans par la conceptrice Web Lorie Smith, avant qu’elle ne commence à créer des sites Web de mariage. Mais au fur et à mesure que l’affaire avançait, ses avocats l’ont mentionnée lorsque les avocats de l’État du Colorado ont pressé Smith pour savoir si elle avait des motifs suffisants pour poursuivre.

La révélation détourne l’attention de la victoire de Smith à un moment où elle aurait pu se prélasser dans sa victoire, qui est largement considérée comme un revers pour les droits des homosexuels.

Smith a nommé Stewart – et a inclus une demande de service de site Web de sa part, indiquant son numéro de téléphone et son adresse e-mail dans les documents judiciaires de 2017. Mais Stewart a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait jamais soumis la demande et ne savait pas que son nom était invoqué dans le procès jusqu’à ce qu’il soit contacté cette semaine par un journaliste de The New Republic, qui a d’abord signalé son refus.

« J’ai été incroyablement surpris étant donné que j’ai été marié à une femme pendant les 15 dernières années », a déclaré Stewart, qui a refusé de donner son nom de famille par peur du harcèlement et des menaces. Ses coordonnées, mais pas son nom de famille, figuraient dans les documents judiciaires.

Il a ajouté qu’il était designer et « pourrait concevoir mon propre site Web si j’en avais besoin » – et craignait que personne n’ait vérifié la validité de la demande citée par Smith jusqu’à récemment.

L’avocate de Smith, Kristen Waggoner, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que la demande de mariage nommant Stewart avait été soumise via le site Web de Smith et a nié qu’elle ait été fabriquée.

Elle a suggéré que cela aurait pu être un troll faisant la demande, quelque chose qui s’est produit avec d’autres clients qu’elle a représentés. En 2018, son client, le boulanger du Colorado, Jack Phillips, a remporté une victoire partielle devant la Cour suprême des États-Unis après avoir refusé de faire le gâteau de mariage d’un couple gay, invoquant sa foi chrétienne.

« Il est incontesté que la demande a été reçue », a déclaré Wagoner. « Que ce soit un troll et non une véritable demande, ou que ce soit quelqu’un qui cherchait cela, n’a vraiment rien à voir avec l’affaire. »

Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, a qualifié vendredi le procès de « cas inventé » parce que Smith n’offrait pas de services de site Web de mariage lorsque le procès a été déposé.

Weiser ne connaissait pas les détails du refus de Stewart, mais a déclaré que la Haute Cour du pays n’aurait pas dû examiner le bien-fondé du procès « sans aucun fondement dans la réalité ».

Environ un mois après le dépôt de l’affaire devant un tribunal fédéral contestant une loi anti-discrimination dans le Colorado, les avocats de l’État ont déclaré que Smith n’avait pas été lésé par la loi alors qu’ils avaient décidé de classer l’affaire.

Ses avocats ont soutenu que Smith n’avait pas à être puni pour avoir enfreint la loi avant de la contester. En février 2017, ils ont déclaré que même si elle n’avait pas besoin d’une demande pour poursuivre l’affaire, elle en avait reçu une.

« Toute affirmation selon laquelle Lorie ne recevra jamais de demande de création d’un site Web personnalisé célébrant une cérémonie homosexuelle n’est plus légitime car Lorie a reçu une telle demande », ont-ils déclaré.

Les dossiers de la Cour suprême de Smith mentionnaient brièvement qu’elle avait reçu au moins une demande de création d’un site Web célébrant le mariage d’un couple de même sexe. Il ne semble pas y avoir eu de référence à la question dans la décision du tribunal.

___

Rhonda Shafner, chercheuse chez Associated Press, a contribué à ce rapport depuis New York.