Le concepteur de puces canadien Alphawave voit ses actions chuter de 19% lors de son introduction en bourse à Londres

Simon Dawson | Bloomberg via Getty Images

LONDRES – Les actions du concepteur de puces canadien Alphawave IP ont chuté jusqu’à 19% lors des débuts de la société à la Bourse de Londres jeudi matin.

Alphawave et ses actionnaires ont vendu pour 856 millions de livres sterling (1,2 milliard de dollars) d’actions à 4,10 livres par action, ce qui lui confère une valeur de marché de 3,1 milliards de livres sterling. La société a vendu 360 millions de livres sterling de nouvelles actions et les actionnaires existants ont vendu des actions d’une valeur d’environ 496 millions de livres sterling. Environ 28% de l’entreprise était cotée.

Mais quelques heures après la négociation, le cours de l’action est tombé à 3,28 £, réduisant la capitalisation boursière de plus de 500 millions de £. Les actions se sont légèrement redressées et s’échangeaient à 3,33 £ à 9 heures, heure de Londres.

L’introduction en bourse intervient alors que les marchés boursiers du monde entier prennent un coup, le Stoxx 600 paneuropéen chutant de plus de 1,3% en début de séance jeudi. Les marchés européens suivent la tendance négative observée en Asie-Pacifique pendant la nuit et aux États-Unis mercredi après que les dernières données d’inflation américaines pour avril ont montré des pressions sur les prix plus élevées que prévu.

Fondée à Toronto, Alphawave a annoncé son intention de s’inscrire à la Bourse de Londres le mois dernier, évitant ainsi le Nasdaq de New York, axé sur la technologie.

John Lofton Holt, président exécutif d’Alphawave IP, a déclaré dans un communiqué que la société était fière de se lancer à la Bourse de Londres.

« Londres était le lieu évident pour la cotation de notre activité de propriété intellectuelle sur silicium, car l’industrie et le modèle commercial sont nés au Royaume-Uni »

Il a ajouté: « Nous sommes heureux d’avoir exécuté avec succès nos projets d’introduction en bourse, en avance sur le calendrier et soutenus par une solide base d’investisseurs britanniques, aux côtés d’une liste distinguée d’investisseurs de premier ordre aux États-Unis, au Canada et en Europe. Aujourd’hui, ce n’est que le début de notre voyage. «

Parmi les autres entreprises cotées à la Bourse de Londres cette année, citons la société de livraison de nourriture Deliveroo, la start-up de cybersécurité Darktrace, le cordonnier Dr Martens, le vendeur de cartes de vœux numériques Moonpig et le site d’avis de consommateurs Trustpilot.