Le concepteur de puces Arm dépose une demande d’introduction en bourse aux États-Unis et vise une capitalisation de plus de 70 milliards de dollars

La société de conception de puces Arm, propriété du groupe SoftBank, a déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis. Les observateurs du marché s’attendent à ce que l’offre soit l’une des plus élevées de l’histoire pour une entreprise technologique, et elle devrait atteindre une valeur globale de plus de 70 milliards de dollars.

Cette décision intervient après que SoftBank a acquis les derniers 25 % de la société pour 16 milliards de dollars, valorisant essentiellement la société de puces à 64 milliards de dollars. Bloomberg a suggéré qu’Arm cherchait à lever environ 10 milliards de dollars, car le nombre d’actions officielles qui feront partie de l’offre publique n’est pas encore révélé.

La société a déclaré dans son dossier qu’« environ 70 % de la population mondiale utilise des produits à base d’Arm », et qu’elle détenait une part de 49 % d’un marché total adressable d’une valeur d’un peu plus de 200 milliards de dollars l’année dernière. Le marché des smartphones est actuellement en récession, ce qui pousse Arm à se tourner vers l’automobile et le cloud computing, ainsi que vers l’IA.

L’un des facteurs de risque mis en garde par Arm dans la liste concerne les « risques économiques et politiques » avec la Chine, le plus grand marché mondial de smartphones. Les revenus des redevances du pays asiatique ont diminué en 2022, et les relations avec la région sont encore plus compliquées en raison de la propriété d’Arm China, une société qui agit de manière semi-indépendante.

Arm était autrefois une société cotée en bourse, ce qui rend la nouvelle introduction en bourse moins risquée que d’habitude. Néanmoins, les régulateurs et les institutions bancaires suivront de près cette offre pour tester la solidité du marché après 18 mois de sécheresse.

