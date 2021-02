Le concepteur de jeux vidéo Harry Potter qualifié de «  YouTuber d’extrême droite  », mais l’annulation des appels à la culture s’est heurtée à un refus

Un concepteur principal du jeu vidéo Harry Potter « Hogwarts Legacy » s’est retrouvé mêlé à une controverse alors que des vidéos de droite passées avaient été découvertes par des guerriers de la justice sociale.

Le concepteur, Troy Leavitt, travaille actuellement avec le studio de développement Avalanche Software sur le jeu vidéo très attendu, mais beaucoup sur les réseaux sociaux semblent vouloir qu’il ne soit plus près du projet maintenant que son passé a été mis sous les projecteurs.

Les vidéos YouTube de Leavitt ont inclus des titres tels que «L’injustice de la justice sociale», «À l’éloge de l’appropriation culturelle» et «Les crimes de pensée deviennent-ils réels?» D’abord mis en évidence par Liam Robertson, contributeur de Did You Know Gaming, Leavitt était accusé d’être un « YouTuber extrême droite » fabrication « Anti-fem[inist] » vidéos.

Bien que de nombreux utilisateurs de médias sociaux aient dénoncé Leavitt pour sa page YouTube personnelle, les critiques de la culture d’annulation ont également réagi rapidement qui transforment la controverse de Leavitt en une bonne chose.

« Où puis-je pré-commander? » a demandé un Twitter utilisateur, faisant écho aux déclarations similaires de nombreuses autres.

La chaîne YouTube de Leavitt est personnelle, mais elle est promue sur sa page Twitter. Dans une vidéo, il affirme que ses employeurs, Avalanche et Warner Bros., sont au courant de sa production et ne s’y sont pas opposés lorsqu’il a été porté à leur attention.

« Je suis heureux de dire que même si j’ai divulgué ma chaîne YouTube à WB Games, cela ne semble pas être un problème pour eux » Dit Leavitt.

Non pas qu’ils approuvent tout ce que j’ai dit, bien sûr, mais au moins ils semblent plus soucieux de faire de bons jeux que de promouvoir une sorte d’agenda de justice sociale, il y a donc de l’espoir.

La créatrice de Harry Potter, JK Rowling, a également été confrontée à des boycotts et a appelé à son annulation ces dernières années parce que ses opinions sur le genre ont été qualifiées par beaucoup de transphobes. Comme Leavitt, Rowling a également vu une vague de soutien de la part d’autres personnes jugeant les critiques exagérées et politisées par les guerriers de la justice sociale.

Warner Bros., cependant, s’est senti obligé de distancer le jeu du créateur de la franchise après les critiques, mettant à jour le site du jeu pour dire que Rowling ne l’est pas. « directement impliqué » dans le projet.

La tendance au refoulement a également été observée dans le cas de Gina Carano récemment. La combattante MMA devenue actrice a été renvoyée de la série populaire « Mandalorian » de Disney après que des libéraux en colère se soient opposés à plusieurs publications de droite sur les réseaux sociaux, l’une comparant en particulier le discours politique moderne aux États-Unis à l’Allemagne nazie.

Peu de temps après son licenciement, Carano a signé un contrat de film avec Daily Wire. Le fondateur Ben Shapiro a promis de «Annuler» la star et d’autres à travers sa nouvelle aile de distribution de films.

