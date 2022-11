Le concept Toyota bZ SUV est un véhicule électrique musclé alimenté par un assistant IA

Aux côtés de mercredi toute nouvelle Prius et Prius Prime hybride débuts, Toyota a dévoilé un nouveau concept de SUV compact bZ qui nous donne un aperçu d’un éventuel ajout à la marque de voitures vertes du constructeur japonais. Le concept de batterie électrique est construit autour de la philosophie “Beyond Zero” de Toyota et d’une approche de conception “Clean-Vital”, ce qui signifie essentiellement qu’il est construit à partir de zéro avec zéro émission d’échappement, des matériaux durables et une fabrication respectueuse de l’environnement à l’esprit. En plus de présenter une vision plus athlétique de la conception des véhicules électriques de Toyota, le concept fait également revivre l’assistant conceptuel de l’IA du constructeur, Yui.

Exactement ce qu’il dit sur la boîte, le bZ Compact SUV est une interprétation plus sportive de l’esthétique trapue établie par le bZ4X EV (et fait écho dans la nouvelle Prius). Fini les élargisseurs d’ailes contrastés, remplacés par des passages de roue bombés remplis de roues de 21 pouces et de pneus Bridgestone Potenza Sport. Ces roues sont poussées vers les extrémités de la longueur du concept bZ et évasées vers l’extérieur pour une position affirmée. Le corps du SUV se pince alors vers l’intérieur au milieu, créant une taille étroite qui met l’accent sur l’aérodynamisme du VE.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Les nouveaux phares de style Hammerhead de Toyota sont présentés à l’avant, soulignant le bord d’attaque pointu avec une barre lumineuse pleine largeur. À l’arrière, la ligne de toit semblable à celle d’un coupé se transforme en un hayon presque plat doté de doubles spoilers à ailettes. Les feux de freinage tridimensionnels se trouvent dans une contre-dépouille à l’arrière, qui se termine brusquement, un peu comme le Mustang Mach-E. En prenant tout cela en compte, je creuse comment les lignes du concept vont des courbes organiques à l’avant à la géométrie dure à la queue.

À l’intérieur, une paire d’écrans OLED flexibles se drapent et se plient comme s’ils fondaient sur la surface en tissu rembourré du tableau de bord. Outre une petite console centrale flottante qui abrite le levier de vitesses électronique et une paire de chargeurs sans fil, le tableau de bord est soutenu par une poutre architecturale inclinée vers le sol entre les deux sièges avant.

Le concept de VUS compact bZ de Toyota arrive au Salon de l’auto de Los Angeles Voir toutes les photos



L’assistant IA du concept de Toyota, Yui, plutôt que les écrans, est la véritable pièce maîtresse de la philosophie technologique de la cabine du bZ. Après le Concept-i 2017 et le concept LQ 2019, il s’agit de la troisième apparition de Yui dans une étude de conception Toyota en coin. Ici, il est représenté par un orbe bleu pulsé sur la colonne de direction entre le groupe d’instruments numériques et le joug de direction. Prêt à réagir aux demandes vocales et aux commandes des passagers de chaque rangée, Yui répond avec des signaux audio et lumineux qui se déplacent de manière fluide dans la cabine.

Encore juste un concept à ce stade de son évolution, Toyota affirme que le concept bZ Compact SUV “présente une autre vision possible du futur très proche avec nos véhicules électriques à batterie”. En tant que tel, le constructeur automobile n’a pas publié de spécifications de performances ou d’autonomie. Considérant que c’est techniquement la deuxième fois que nous voyons ce concept bZ – sa première apparition était parmi la foule lors de Le grand événement de lancement Beyond Zero de Toyota en décembre dernier – je dirais que les chances que cette “vision possible” devienne une réalité sont assez élevées.