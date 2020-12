Lors du dernier CES de janvier 2020, OnePlus a dévoilé un concept de téléphone conçu en collaboration avec McLaren. Il avait un verre de couleur changeante à l’arrière qui pouvait s’assombrir pour cacher les caméras, un peu comme le verre de toit électrochromique de la 720S Spider de McLaren.

Les deux sociétés ne sont plus partenaires, mais OnePlus a annoncé un nouveau téléphone expérimental: le 8T Concept.

Cela va encore plus loin dans le thème du changement de couleur avec un panneau de verre arrière qui peut passer du bleu foncé à l’argent clair.

Il est contrôlé électroniquement à l’aide d’un film à changement de couleur contenant de l’oxyde métallique dans le verre. OnePlus dit que l’état de valence des ions métalliques varie lorsque différentes tensions sont appliquées.







Outre le facteur cool, la société affirme qu’il existe des utilisations réelles de la technologie lorsqu’elle est combinée à d’autres, comme un module radar mmWave. L’onde millimétrique est la partie haute fréquence de la technologie 5G et peut percevoir, imager, localiser et suivre des objets.

La suggestion est que vous pouvez utiliser des gestes mains libres pour répondre ou rejeter un appel et que la couleur peut clignoter pour indiquer un appel entrant – ou d’autres notifications.

Le concept 8T ne serait pas unique en offrant des gestes mains libres car il est disponible sur les téléphones (que vous pouvez réellement acheter) depuis longtemps maintenant, y compris le Huawei Mate 30 Pro.

OnePlus est catégorique sur le fait que la seule raison d’apporter de nouvelles technologies telles que l’ECMF (Electronic Color, Material and Finish) est de fournir une meilleure expérience utilisateur, et que le verre à changement de couleur du concept 8T est là pour créer une interaction plus naturelle entre les utilisateurs et l’appareil.

Il serait cependant facile de l’appeler un gadget, comme avec les caméras invisibles du Concept One. Même l’autre avantage potentiel d’être un appareil de biofeedback – le changement de couleur en réponse à l’inspiration et à l’expiration d’un utilisateur – semble peu susceptible d’être suffisant pour persuader quiconque de choisir un téléphone avec ECMF à moins qu’il ne soit également meilleur que ses concurrents en termes de performances, de durée de vie de la batterie , qualité et prix de l’appareil photo.

Non pas que vous puissiez acheter le 8T Concept. C’est exactement ça: un concept. Nous avions imaginé que le verre à changement de couleur du Concept One, ci-dessous, en ferait un futur téléphone OnePlus, mais cela ne s’est pas encore produit et il y a toutes les chances que cela reste un concept également.







Vous pouvez cependant acheter un OnePlus 8T, qui est l’un des meilleurs téléphones phares de 2020. Mieux encore, c’est la moitié du prix de certains produits phares.

