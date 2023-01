Le concept Nyx de Dell affiche un moniteur prêt pour le métaverse et un équipement de jeu futuriste

Dell a toujours des prototypes intéressants et pièces conceptuelles à montrer au CES. Je ne pense à aucun d’entre eux se sont en fait transformés en vrais produitsmais cette année, nous voyons certains de ces prototypes revenir sous une forme V2.

Concept Nyx de l’année dernière était un serveur de jeu à domicile, qui vous permettait de stocker des jeux en un seul endroit et de les jouer à partir de différents écrans dans la maison. Cette année, j’ai pu voir un nouveau contrôleur Nyx, qui ressemble à une manette de jeu standard, mais avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires intégrées.

Il y a un lecteur d’empreintes digitales sous le bouton central, ce qui est astucieux. Les capteurs tactiles se trouvent sous les boutons d’épaule, vous pouvez donc faire défiler votre doigt le long d’eux pour différents effets. Il y a deux molettes de défilement sous la zone centrale, vous offrant de nouvelles options de zoom et de sélection. À l’arrière, il y a des boutons de changement de vitesse, similaires à la façon dont certains contrôleurs sophistiqués ont des boutons de palette. Celles-ci pourraient vous permettre de basculer entre des ensembles de commandes – maintenez enfoncé un bouton Maj, par exemple, et les boutons du visage principal pourraient tous faire des choses différentes.

Tout comme l’unité de serveur central Nyx que nous avons vue l’année dernière, ce n’est qu’un concept, mais je pense que c’est prometteur. Il y a beaucoup de place pour améliorer le contrôleur de style Xbox classique, qui est devenu la norme pour les jeux sur PC mais peut être limité.

Nyx et l’avenir du travail

La marque Nyx s’étend également à une série d’expériences apparemment sans rapport impliquant la connectivité de bureau hybride.

C’est une grande collection de matériel et de logiciels, et dans ma démonstration pratique, j’ai utilisé des écrans 3D sans lunettes et des caméras à détection de profondeur pour créer un avatar 3D qui pourrait participer à des réunions VR.

Ce n’est pas si nouveau, mais je suis ensuite passé à un nouveau prototype d’écran grand écran, qui était également autostéréoscopique, utilisant des caméras de suivi oculaire pour créer une image 3D personnalisée pour mes yeux. J’ai essayé beaucoup de technologie 3D sans lunettes il y a environ 10 ans, quand ce n’était pas génial, mais l’ajout des caméras de suivi oculaire le rend tellement meilleur.



J’ai également sauté dans la même réunion virtuelle en utilisant un casque VR (non fabriqué par Dell), puis j’ai utilisé plus tard une petite tablette pour écrire sur un tableau blanc partagé que vous pouviez voir en VR, sur le moniteur 3D et projeté sur un mur. L’idée est que tout type d’espace de travail futur lié au métaverse devra accueillir de manière transparente les personnes en réalité virtuelle, sur des écrans plats, dans des salles de réunion, etc.

Ce qui m’a le plus marqué, ce sont certains des accessoires associés au prototype de moniteur 3D de Dell. J’ai adoré cette petite rondelle, qui peut glisser à gauche et à droite pour mettre en surbrillance les éléments de menu dans l’espace 3D, puis tourner pour zoomer ou faire pivoter.

Comme le matériel de jeu Nyx, la version lieu de travail et connectivité de Nyx n’est pas un ou des produits spécifiques que vous pourrez acheter de sitôt, mais je suis heureux que les gens réfléchissent sérieusement à l’avenir du travail, et je ‘ Je suis agréablement surpris par le retour des écrans 3D autostéréoscopiques.