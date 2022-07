Le concept Mini Aceman donne un aperçu de la forme des véhicules électriques à venir

Le Mini Aceman — à ne pas confondre avec le Mini Paceman — est plus qu’un simple concept. Faisant ses débuts mardi, le petit multisegment présente non seulement un nouveau modèle pour la gamme Mini, mais montre également l’orientation future de la marque en matière de design.

La gamme actuelle de Mini est quelque peu encombrée, avec le Toit rigide 4 portes, Clubman et Countryman se chevauchent tous avec le même facteur de forme de base. Pourtant, Mini semble encore de la place pour l’expansion ici, et l’Aceman présente un crossover qui se faufilera entre le Hardtop et le Countryman. L’Aceman est environ 10 pouces plus court que le plus grand SUV Countryman, mais les deux véhicules sont presque identiques en largeur et en hauteur. Et avec des fioritures comme une galerie de toit, des cantonnières épaisses et des roues de 20 pouces, l’Aceman ressemble à la Mini la plus meurtrière à ce jour.

“Charismatic Simplicity” est la façon dont Mini marque son nouveau langage de conception, qui fait ses débuts sur l’Aceman. Les principales choses à noter sont les passages de roue sculptés, les larges hanches arrière et les feux arrière verticaux. Assurez-vous également de jeter un coup d’œil au contour octogonal illuminé sur le carénage avant, ce qui signifie en quelque sorte où se trouverait une calandre. Ce dernier élément est particulièrement important, car l’Aceman est électrique, et toutes les futures Mini le seront aussi.

L’Aceman a un aménagement intérieur pour cinq passagers avec une console centrale qui s’étend à l’arrière. Les sièges sont assez sauvages et sont composés d’un mélange de tissus, avec un “motif pied-de-poule surdimensionné”, selon Mini, et des lettres X et O brodées. Il n’y a pas de chrome brillant à l’intérieur de l’Aceman et toutes les surfaces sont fabriquées à partir de textiles durables. Pas de cuir ? Aucun problème.

L’écran central circulaire classique de Mini reste, bien qu’il ne soit pas logé dans un cluster occupé. Le logiciel à l’intérieur est le nouveau système d’infodivertissement sous Android de Mini, et la société affirme que l’écran central a “des projections d’images en mouvement [that] peut transférer le contenu du système de contrôle sur l’ensemble du tableau de bord, créant une expérience numérique unique s’étendant jusque dans les panneaux de porte.

Nous n’avons aucun détail sur la plate-forme ou le groupe motopropulseur électrique qui sous-tend l’Aceman, mais rassurez-vous, ces détails arriveront bientôt. On s’attend à ce que Mini devienne entièrement électrique d’ici 2030, mais on ne sait pas exactement quand l’Aceman – ou le Hardtop de prochaine génération – fera ses débuts.