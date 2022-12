Le concept Luna de Dell permet à un robot de recycler votre ancien ordinateur portable

Cette histoire fait partie CESoù CNET couvre les dernières nouvelles sur la technologie la plus incroyable à venir.

Lorsqu'un ordinateur portable arrive en fin de vie, parce qu'il est vieux, endommagé ou qu'il n'est tout simplement plus nécessaire, beaucoup de bonnes pièces peuvent être jetées avec les mauvaises ou les inutiles. Pour Dell, un prototype appelé Concept Luna est conçu pour résoudre ce problème, en rendant les ordinateurs portables extrêmement faciles à démonter et leurs pièces individuelles faciles à remplacer ou à réutiliser.



Si cela vous semble familier, c’est parce que nous avons vu une version antérieure de Luna l’année dernière, également annoncé juste avant le CES. Un an plus tard, la nouvelle version de Luna est très facile à démonter, à l’aide d’un simple outil portatif pour ouvrir le châssis. Après cela, le clavier, le pavé tactile, l’écran, les ventilateurs, les haut-parleurs, la carte mère et les autres composants peuvent tous être retirés à la main. Une fois le boîtier ouvert, tout ce qui se trouve à l’intérieur est accessible sans outil et il est facile d’échanger des pièces.

La première chose à laquelle vous pourriez penser pour un produit comme celui-ci est la possibilité de mettre à niveau des pièces – par exemple, ajouter un nouveau CPU ou GPU à un ordinateur portable. Pour Dell, cependant, l’objectif principal est d’aider au recyclage et à la réutilisation des pièces, même en prenant des composants encore bons d’un ancien ordinateur portable et en les réutilisant dans un nouvel ordinateur portable.

En plus d’ouvrir la Luna à la main, Dell a également présenté une configuration avec deux bras de robot industriel, programmés pour effectuer le démontage, ainsi que pour diagnostiquer et trier les pièces à l’intérieur, en gardant celles qui fonctionnent encore et en jetant les inutiles.

“L’ajout passionnant de la robotique et de l’automatisation”, a déclaré Dell, “servent de catalyseur pour accélérer le démontage efficace des appareils, mesurer la santé des composants et la convivialité restante, et mieux comprendre quels composants peuvent être réutilisés, remis à neuf ou recyclés – afin que rien ne soit gaspillé. “

Bien sûr, vous ne devriez pas vous attendre à voir cela dans votre prochain ordinateur portable XPS, Inspiron ou Alienware. Tout comme pour le prototype initial de l’année dernière, Dell a déclaré : “Luna n’est” qu’un concept “pour le moment” et une “vision à long terme de la manière dont nous obtenons un impact commercial et sociétal encore plus important grâce à des pratiques de conception circulaires”.